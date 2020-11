Il y a un peu plus d’un an, Antoine Goretti et Nathanya participaient à la Villa des cœurs brisés 5. Bien qu’il était attiré par la jeune femme, ils n’ont pas dépassé le stade de la friendzone… du moins avant. STAR24 vous raconte tout.

L’année dernière, la première soirée de Nathanya, Julie et Antoine a été riche en émotions dans la Villa des cœurs brisés 5. En effet, le jeune homme a eu un crush pour Nathanya mais son ex ne l’a pas entendu de cette manière. D’ailleurs, cette dernière nous avait fait des révélations à ce sujet.

« Antoine et moi, on se connaît à cause des bookings que l’on a ensemble. Il m’a draguée dès le premier jour ! J’ai été assez carrée avec lui même si c’est un très bel homme. On ne se correspondait pas au niveau du caractère. Je suis quelqu’un de très douce. Qui a besoin de beaucoup d’attention alors que lui c’est quelqu’un qui est très solitaire et qui n’aime pas l’engagement. Tout l’inverse de moi quoi. En terme de candidat, Antoine est un beau garçon (…) Moi mon style de garçons c’est les nounours, un mec grand fort viril (…) J’aime tout ce qui est différent, il n’y avait pas forcément mon style » nous avait avoué Nathanya.

Mais un an plus tard, les choses semblent avoir bien changé entre les deux candidats de télé-réalité. En effet, Nathanya et Antoine Goretti ont décidé de fuir la grisaille parisienne et le reconfinement en s’offrant un séjour à Marrakech. Plus proches que jamais, ils ont même passé la nuit ensemble. Serait-ce le signe d’un nouveau couple en vue ? Qu’en pensez-vous ?

En parlant d’amour, leur ancienne camarade Shanna Kress a elle aussi trouvé chaussure à son pied dans les bras de Jonathan Matijas. Hé oui, les deux tourtereaux viennent d’officialiser leur couple sur les réseaux sociaux.

