Il y a quelques mois, Nathanya participait à « La Villa des cœurs brisés 5″ où elle s’était rapprochée de Ken. Mais pas que puisqu’elle s’était faite plusieurs copines comme Cassandra, Rym et Shanna Kress. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, elle a révélé les raisons de sa brouille avec l’ex de Thibault Garcia.

Ces dernières semaines, Nathanya s’était faite un peu plus discrète sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, celle qui a répondu aux rumeurs de couple avec Oussama a redonné de ses nouvelles plus en forme que jamais chez Sam Zirah. Elle en a profité pour revenir sur les tensions avec Shanna Kress.

Contre toute attente, cela remonte bien avant la fameuse dispute provoquée par une histoire de vidéo. Ainsi, Nathanya a confié: « Ça fait déjà quelque temps qu’on ne se parle plus trop, personne ne le sait (…) Moi je sais reconnaître mes torts et je sais reconnaître mes défauts. Je réponds rarement aux gens parce que je suis très jeune, j’ai même pas 21 ans, il se passe beaucoup de choses dans ma vie et j’ai besoin d’avoir un peu de distance avec les gens et d’essayer de m’occuper de moi (…) À ce moment là, c’était de mon petit copain, de ma relation amoureuse, j’avais envie de penser à moi, à mon mec ».



D’ailleurs, la belle brune a répondu pourquoi elle ne lui avait pas envoyé de messages. Nathanya poursuit: « On était au mois de décembre où il y a les fêtes de Noël. C’est la pire période du monde, c’était les 20 ans du décès de ma mère et mon père de cœur est aussi décédé à cette période. Donc j’avais dit aux filles que si je ne les calculais pas au mois de décembre, il ne fallait pas le prendre mal (…) il y a commencé à y avoir une rupture dans mon couple… Elle (Shanna) m’envoie un message pour me dire qu’elle vient bientôt à Paris pour son anniversaire le 10 janvier. Elle sait que le 10 janvier c’est aussi l’anniversaire de ma mère qui est décédée, on en avait déjà parlé. (…) Donc forcément, je n’ai pas vraiment envie de le fêter. »

Au final, Shanna Kress lui aurait envoyé un message pour savoir comment ça allait avec son chéri et un autre pour savoir si elle venait à son anniversaire. Sans nouvelles, elle a finalement dit à Nathanya de ne pas venir le lendemain de noël. « Moi, si je sais que mon ami n’est pas bien, il peut ne pas me répondre pendant un an, s’il revient, je serai là pour lui, c’est ça une amie » a-t-elle conclu.

