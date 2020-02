Alors que des rumeurs annoncent Nathanya de retour sur les écrans, la jeune femme n’a rien encore communiqué sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, des spéculations auraient affirmé que l’ancienne candidate de La Villa des cœurs brisés 5 aurait eu une petite relation avec Oussama. L’occasion pour Ines Lee de réagir à ce sujet.

Après avoir eu des problèmes de santé inquiétants, Nathanya semble reprendre petit à petit du poil de la bête. L’année dernière, la jeune femme a multiplié les tournages entre les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Marseillais VS le reste du monde ou encore La Villa des cœurs brisés. Mais serait-elle prête à participer à une autre émission ? La belle brune a récemment donné la réponse dans sa story Instagram en disant: « Honnêtement, j’en sais rien… J’ai enchaîné pas mal de programme cette année. J’aimerais faire de nouvelles choses ! ».

Alors que certains annonçaient déjà qu’il y avait eu un rapprochement entre Nathanya et Oussama qui est actuellement en couple, son ex a répondu. Ainsi, Ines Lee a écrit dans sa story: « mdrrr @nathanya.sonia et @oussama.offf ex ? J’en apprends tous les jours !!! Un bisou en booking ça ne fait pas des ex dsl ! Merci de me respecter ! Nathanya était venue me l’avouer et me dire par la même occasion qu’elle s’en contrefout de lui qui puisait !« . Comme ça c’est clair et net et précis, plus de doutes possibles ! De leurs côtés, les principaux concernés n’ont pas encore pris la parole.

De toute façon, Nathanya serait en couple avec un inconnu selon Aqababe. En effet, elle aurait passée la saint Valentin en charmante compagnie à Marrakech. De son côté, Oussama aurait trouvé chaussure à son pied loin des tournages. Décidément, c’est à ne plus rien y comprendre. Aimeriez-vous retrouver Nathanya dans une télé-réalité prochainement ? Et si oui, laquelle ?

