Cette année a été plutôt triste pour les fans de GLEE. En effet, la malédiction des acteurs a été confirmée avec la disparition tragique de Naya Rivera qui est morte noyée alors qu’elle était en balade avec son fils en bateau sur un lac. STAR24 vous raconte ce que ses anciens collègues ont fait en sa mémoire.

Il y a quelques semaines, le récit bouleversant du fils de Naya Rivera présent lors de la noyade de l’actrice a ému tout le monde. Le magasine People a réussi à obtenir le rapport d’autopsie et le petit garçon a révélé qu’ils « ont compté ‘1, 2, 3’ avant de sauter dans l’eau du lac depuis le, ponton du bateau ». Mais « sa mère lui a dit de retourner sur le bateau peu de temps après être entré dans l’eau et elle l’a aidé à monter sur le bateau, puis il a entendu (sa mère Naya Rivera) crier à l’aide et elle a levé son bras en l’air. Elle a ensuite disparu dans l’eau (…) La défunte aurait eu des vertiges au point de vomir, mais elle a appris à contrôler les symptômes avec des antihistaminiques ».

Mais cette fois-ci, c’est une nouvelle plus joyeuse pour rendre hommage à Naya Rivera dont l’ex se serait installé avec sa petite sœur. Ce vendredi 4 décembre 2020, le casting de GLEE a décidé de lancer une collecte de fonds sur le site GoFundMe, intitulée SNIXXMAS Charity Drive. L’argent récolté sera par la suite reversé à Alexandria House qui est une organisation à but non lucratif de Los Angeles fournissant des logements pour les femmes et les enfants isolés : « Notre géniale amie Naya Rivera a toujours trouvé un moyen de donner pendant les fêtes. S’il-vous-plait rejoignez-nous dans cet hommage en faisant un don à Alexandria House (…) Alors que la saison des fêtes approche, on ne peut que repenser à l’année que nous avons traversé. Cette année, nous nous souvenons de notre amie, Naya, et les souvenirs magiques qu’elle nous laisse. Nous aimons Naya, vous aussi l’aimiez. Elle a eu un impact massif sur cette Terre » ont-ils déclaré.

Actuellement, il y a déjà plus de 61 000 dollars qui ont été récoltés sur un objectif de 100 000 dollars.

Cette année a été plutôt triste pour les fans de GLEE. En effet, la malédiction des acteurs a été confirmée avec la disparition tragique de Naya Rivera qui est morte noyée alors qu’elle était en balade avec son fils en bateau sur un lac. STAR24 vous raconte ce que ses anciens collègues ont fait en sa mémoire.

Il y a quelques semaines, le récit bouleversant du fils de Naya Rivera présent lors de la noyade de l’actrice a ému tout le monde. Le magasine People a réussi à obtenir le rapport d’autopsie et le petit garçon a révélé qu’ils « ont compté ‘1, 2, 3’ avant de sauter dans l’eau du lac depuis le, ponton du bateau ». Mais « sa mère lui a dit de retourner sur le bateau peu de temps après être entré dans l’eau et elle l’a aidé à monter sur le bateau, puis il a entendu (sa mère Naya Rivera) crier à l’aide et elle a levé son bras en l’air. Elle a ensuite disparu dans l’eau (…) La défunte aurait eu des vertiges au point de vomir, mais elle a appris à contrôler les symptômes avec des antihistaminiques ».

Mais cette fois-ci, c’est une nouvelle plus joyeuse pour rendre hommage à Naya Rivera dont l’ex se serait installé avec sa petite sœur. Ce vendredi 4 décembre 2020, le casting de GLEE a décidé de lancer une collecte de fonds sur le site GoFundMe, intitulée SNIXXMAS Charity Drive. L’argent récolté sera par la suite reversé à Alexandria House qui est une organisation à but non lucratif de Los Angeles fournissant des logements pour les femmes et les enfants isolés : « Notre géniale amie Naya Rivera a toujours trouvé un moyen de donner pendant les fêtes. S’il-vous-plait rejoignez-nous dans cet hommage en faisant un don à Alexandria House (…) Alors que la saison des fêtes approche, on ne peut que repenser à l’année que nous avons traversé. Cette année, nous nous souvenons de notre amie, Naya, et les souvenirs magiques qu’elle nous laisse. Nous aimons Naya, vous aussi l’aimiez. Elle a eu un impact massif sur cette Terre » ont-ils déclaré.

Actuellement, il y a déjà plus de 61 000 dollars qui ont été récoltés sur un objectif de 100 000 dollars.