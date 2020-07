C’est une véritable tragédie pour les fans de « GLEE » et toutes les personnes qui suivaient la belle Naya Rivera. Le jour des sept ans de la mort de Cory Monteith, le corps de la jeune femme a été retrouvé sans vie au lac Piru. STAR24 vous dévoile les causes de sa mort.

Depuis une semaine, Naya Rivera inquiétait de milliers de personnes à travers le monde. En effet, l’actrice avait disparu lors d’une journée au Lac Piru avec son fils âgé de quatre ans qui a été retrouvé sans elle. Il était seul et endormi sur un bateau. Les recherches étaient intensives et les images de son père la recherchant dans l’eau avaient bouleversé la Terre entière. D’ailleurs, plus de 100 personnes dont sa famille et son ancien compagnon avaient encore espoir de la retrouver en cherchant dans les moindres recoins du secteur.



Malheureusement, ce 13 juillet soit sept ans après la mort de Cory Monteith, le corps de l’ancienne star de GLEE a été retrouvé. Selon le médecin légiste, sa mort est accidentelle et est survenue lorsqu’elle a voulu sauver son fils. Ainsi, le spécialiste a révélé: « les circonstances et les caractéristiques visuelles indiquaient toutes qu’il s’agissait du corps de Naya Rivera et l’identité a été confirmée par une comparaison dentaire. Les résultats de l’autopsie confirment la noyade, et l’état du corps correspond au moment où elle s’est noyée. Aucune blessure, aucune maladie n’ont été identifiées pendant l’autopsie« .

De plus, les policiers pensent savoir ce qu’il s’est passé pour que Naya Rivera disparaisse aussi tragiquement au vu du témoignage du petit Josey: « nous savons de son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac durant leur sortie. C’est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé par Naya pour remonter dans le bateau, qui l’a poussé pour remonter sur le pont. Il a dit aux enquêteurs qu’il avait regardé en arrière et l’avait vue disparaître sous la surface de l’eau (…) L’idée étant peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n’était pas ancré, et qu’elle a rassemblé suffisamment d’énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver.«

Une mort tragique qui laisse des milliers de personnes envahies par le chagrin.

