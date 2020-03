Il y a quelques semaines, Nehuda décidait de quitter la France en famille. Avec Ricardo et Laia, la chanteuse s’est installée aux Etats Unis pour préparer ses projets musicaux. A l’occasion de l’anniversaire de sa fille, elle a décidé de partager un rare moment d’intimité avec ses proches sur Instagram. STAR24 vous dévoile tout.

Juste avant son départ à Miami, Nehuda nous a accordé une interview exclusive où elle s’est confiée sur son avenir dans la télé-réalité avec Ricardo. Depuis, la jeune femme prépare ses projets musicaux et nous a même teasé de grandes choses. En attendant, l’interprète de « Avec toi » a posté une adorable photo d’elle accompagnée de sa petite famille sur Instagram. La photo a été légendée par le message suivant: « Je montre très peu alors forcément ça laisse place à l’imagination et à la médisance. Mais sachez que ce que je fais c’est uniquement pour protéger ce qui compte le plus pour moi, ma famille. Mais aujourd’hui je partage avec vous ce petit moment de bonheur pris à l’instant en vous souhaitant à tous d’être aimés aussi fort et d’aimer autant que j’aime. 28/02 c’est l’anniversaire de ma vie, de mon sang, de mon âme sœur. Si elle savait tout ce que je lui dois, et tout ce que je me suis promis de lui rendre tout au long de ma vie ».

Puis la belle brune a ajouté: « Au delà de tout ce qu’une mère peut et doit faire pour son enfant nos âmes sont liés à vie. Elle est moi, je suis elle. Je ferai toujours plus qu’il n’en faut, plus que je ne peux car mon amour pour elle n’a aucune limite. Je t’aime ma fille et j’aime tellement chaque partie de toi, chaque trait de caractère tu me rend fière et ton intelligence m’impressionne ta beauté m’émerveille ton amour me nourrit. 3 ans . Joyeux anniversaire Laïa #birthday #family @ricardofficiel« .

Comme c’est mignon !

