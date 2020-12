Nehuda et Ricardo, le couple emblématique de télé-réalité, vit un amour passionnel depuis cinq ans. Mais Nehuda, a tenu des propos explicites et violents ce weekend. Serait-ce la fin ? Star24 vous résume ce qu’il se passe.

Nehuda et Ricardo se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la téléréalité 8. La magie d’Hawaï et l’amour ont tout de suite opéré entre les deux tourtereaux. Ensemble depuis cinq ans maintenant, ils sont également parents d’une petite fille qui s’appelle Laia. Leur couple rythmé de ruptures et de réconciliations nous a souvent habitué à des séparations éclairs et histoires tumultueuses. Ils reviennent de nouveau faire parler d’eux sur la Toile. Mais cette fois ci c’est Nehuda qui lance les hostilités.

Alors qu’elle venait d’annoncer son refus de participer à l’émission Les Apprentis Aventuriers 5, la brune a pris la parole sur Snapchat et n’a pas mâché pas ses mots : « Dieu merci je suis une p*tain de mère qui assume sa fille. Besoin de personne pour le faire. Je compte sur moi et elle compte sur moi. Même si demain je n’ai plus rien, elle aura tout. Les mères c’est tout et les pères qu’ils aillent n*quer leurs mères les grosses p*tes.«

Un message qui a l’air de s’adresser à Ricardo récemment parti en Tunisie pour effacer quelques complexes. Elle continue dans sa lancée: « Dieu merci ma fille a l’amour de ma famille et mon amour. Un amour plus fort que tout. Y a des bonnes mamans, y a des bons papas, mais y a des fils de… On oublie trop ceux qui restent et se battent. Si vous saviez le nombre de personnes qui se font passer pour je sais pas qui sur Snap alors que leur vie est minable (…) Une femme, le jour où elle décide que c’est fini, tu ne peux plus rien faire. C’est mort ». Mais ce Lundi 21 décembre, lors d’une session questions- réponses avec ses abonnés la belle a répondu à ce sujet. Elle affirme que le couple vit la « crise des 5 ans » et que ce n’est pas évident à gérer, ni à surmonter.

Les internautes lui ont même demandé pourquoi les deux s’était unfollow d’Instagram, mais au vu de sa réponse, Nehuda s’était désabonnée avant cette histoire. Quant à Ricardo, les propos violents de sa belle l’aurait poussé à unfollow son compte.

On espère que les choses s’arrangeront entre eux et que cette crise n’est que passagère !

