Si certains adorent Halloween et tout l’univers autour, d’autres préfèrent la périodes des fêtes de fin d’année. Que ce soit les chocolats chauds sous les plaids et les films de noël ou encore les chansons, les sapins et les décorations… tout y passe. STAR24 vous propose de découvrir les sorties de ce mois-ci.

Pour commencer, les fans de mangas vont se régaler en cette fin d’année. En effet, la saison 9 de Fairy Tail ou encore la saison 4 de Boruto: Naruto Next Generations. Petit retour en arrière également avec Lolita Malgré Moi ou encore Rick & Morty saison 4 tout comme American Beauty et la saison 1 de Grimoire Of Zero mais aussi The Holiday Movies That Made Us.

4 décembre : Big Mouth saison 4, Selena : la série et Mank

: Big Mouth saison 4, Selena : la série et Mank 7 décembre : La famille Claus

: La famille Claus 10 décembre : Alice in Borderland

: Alice in Borderland 11 décembre : The Prom

The Prom 14 décembre : Un noël en Californie

Un noël en Californie 15 décembre : Love actually

Love actually 16 décembre : Marvel Anime Wolverine, Marvel Anime : X-men et Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire

Marvel Anime Wolverine, Marvel Anime : X-men et Sur la piste de l’éventreur du Yorkshire 17 décembre : Star Trek : sans limites

: 18 décembre : Le blues de ma rainey et Home for Christmas

Le blues de ma rainey et Home for Christmas 20 décembre : Under the Skin

Under the Skin 23 décembre : Minuit dans l’univers

Minuit dans l’univers 24 décembre : A ghost story

A ghost story 25 décembre : Les chroniques de Bridgerton

Les chroniques de Bridgerton 30 décembre : Equinox

Equinox 31 décembre : Les nouvelles aventures de Sabrina partie finale, S.O.S Fantômes et E.T. L’extra-terrestre

Voilà de quoi se régaler avant de recevoir tous les cadeaux sous le sapin. En attendant, prenez soin de vous et faites attention aux mesures sanitaires malgré le déconfinement imminent. Bonne nouvelle pour les fans de La Casa de Papel ou encore de You… L’année 2021 annonce pas mal de séries très attendues. Mais préparez les mouchoirs. En effet, nos braqueurs préférés tout droit venu d’Espagne vont bientôt tirer leur révérence. Hé oui, la prochaine saison sera la dernière malgré les rumeurs de spin-off.



Et vous, quels sont les programmes que vous avez hâte de regarder ?

