Cela fait maintenant plusieurs mois que Nicki Minaj file le parfait amour avec son chéri. Mariée à l’homme de sa vie, la rappeuse avait même annoncé sa retraite musicale. Seulement voilà, cela n’empêche pas l’ennemie jurée de Cardi n’a toujours pas la langue dans sa poche. Notamment lorsqu’il s’agit de répondre à son ex Meek Mill… Aie, ça pique !

Il y a quelques temps, Nicki Minaj inquiétait ses fans à cause de ses propos concernant l’un de ses anciens boyfriends. En effet, elle y évoquait le fait qu’elle ait été battue. De là, beaucoup se sont demandés si la rappeuse ne visait pas son ex Meek Mill. Et au vu de ses derniers propos, cela pourrait se confirmer. Ainsi, les hostilités ont recommencé à cause du tweet suivant: « tu es un clown et tu bats les femmes. Tu as frappé ta propre sœur et tu l’a enregistré. Tu as craché sur elle et l’a enregistré. Tu m’as donné un coup de pied devant ta mère et tu l’a aussi envoyée à l’hôpital. Lécher le c*l de Drake te fait à nouveau te sentir comme un gros dur. Passe à autre chose »

You beat your own sister and taped it. Spit on her & taped it. Kicked me in front your mother and sent her to the hospital. Sucking drake dick made u feel tough again. Move on. — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) February 5, 2020

Très vite, le principal visé a rebondi et s’en est pris aux frères de la jeune femme. En effet, Jelani Minaj, le grand frère de Nicki, a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineur et a écopé de 25 ans de prison à perpétuité. Selon lui, celle qui a été la risée de la Toile à cause de sa statue de cire était au courant du crime et aurait même soudoyé des avocats. Pire encore, Meek Mill vise également le petit frère de son ex, d’avoir aussi violé la jeune fille. Aie, de lourdes accusations.

The only way you can try to kill my career is to say I beat women … talk about ya brother convicted of rape and you been knew and paid for his lawyer … ya little brother touched that lil girl too! You know I know … you want me to crash with ya boyfriend and I won’t — Meek Mill (@MeekMill) February 5, 2020

Quand est-ce que la guerre entre les deux anciens fiancés va s’arrêter ? L’ex de Nicki Minaj a même dit qu’il s’en arrêterait là puisqu’il a d’autres chats à fouetter en ayant une chérie enceinte.

