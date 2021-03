Oubliez les chapeaux de cowboy, Lil Nas X se la joue désormais satanique dans son dernier clip « Montero (Call Me By Your Name) ». En plus de cette vidéo polémique, sa paire de chaussures avec une goutte de sang humain dans la semelle risque de lui causer beaucoup de problèmes. On vous dit tout.

Quelques mois après avoir fait son coming-out, Lil Nas X a explosé Internet avec son titre Montero (Call Me Be Your Name). Face aux critiques concernant ce morceau, il a répondu aux haters en disant: « J’ai pris la décision de créer ce clip. Je suis un adulte. Je ne vais pas passer ma carrière à essayer de plaire aux enfants. C’est ton taf (…) Il y a une tuerie de masse chaque semaine, et notre gouvernement ne fait rien pour les arrêter. Faire de la pole dance en 3D ne détruit pas la société ».

Concernant l’histoire de sa chanson, Lil Nas X a également expliqué: « J’y parle d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous nous étions faits la promesse de ne jamais faire de coming out public, de ne jamais être ce genre de gay, de mourir avec ce secret, mais cela va permettre d’ouvrir des portes à tant d’autres personnes queer, et leur permettre de vivre tout simplement ».

Nike porte plainte contre Lil Nas X et ses Satan shoes

Mais les scandales ont continué avec la mise en vente de 666 exemplaires de ses Satan Shoes contenant une goutte de sang humain en partenariat avec MSCHF. Seulement voilà, la paire ressemble à des baskets déjà existantes de Nike et porte le même logo. De quoi semer la confusion. De ce fait, la firme a révélé que sa réputation « a été endommagée » car le public a pu croire que l’entreprise « soutenait le satanisme ». Selon TMZ, la marque a décidé de porter plainte. Logique.

🚨 Nike attaque en justice les créateurs de la « Satan Shoes » de Lil Nas X ! Elle s’est vendu en moins d’une minute aujourd’hui à 666 exemplaires et contenait une goutte de sang humain dans la semelle. pic.twitter.com/dRgB27CM6t — WRLD (@wrld_mag) March 29, 2021

Qu’en pensez-vous ?