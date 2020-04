Depuis deux semaines, les français sont en confinement pour éviter la propagation du Coronavirus. D’ailleurs, celui-ci a été prolongé jusqu’au 15 avril au minimum. Entre deux épisodes des Marseillais ou encore des séries Netflix, chacun essaye de faire passer le temps comme il peut. Nikola Lozina semble beaucoup inspiré ces derniers temps. Le futur mari de Laura Lempika vient d’agiter ses followrs en dévoilant… ses talents de « rappeur » !

Décidément, il y en a un qui ne s’ennuie vraiment pas depuis le début du confinement. Il s’agit de Nikola Lozina. Récemment, la blague douteuse du Belge à sa chérie a agité la Toile. Mais cette fois-ci, il semblerait que la série Validé lui ait donné quelques idées puisqu’il nous a improvisé un freestyle… à sa sauce. « Voilà j’y travaillais depuis un petit temps… Je me lance dans le rap. Voici mon premier son… Vous en pensez quoi ? » a annoncé le candidat sur Instagram.

Et cette série de vidéos n’est pas passée inaperçue. Bien au contraire. Entre ses fratés qui ont réagi ou encore les internautes qui commenté en masse, Nikola Lozina a été « victime de son succès »… ou presque ! Ainsi, il a reçu des messages tels que : « Oh non, je n’en peux plus. Avec la veste de Laura. Trop mon idole « . Ou encore: « Ça c’est du rap confiné. Continue de nous régaler et de faire le show » et « Le confinement, ça ne va plus mdr« . Mais aussi : « C’est éclaté contre un mur et très drôle », « Oh non, je suis morte », « Laura, elle va reconsidérer le mariage après ça mdr » et « Tu es trop drôle ».

A la fin de sa vidéo, Nikola Lozina a promis un autre freestyle semaine prochaine. En tout cas, c’est très drôle et chez STAR24 on en redemande. Et vous, vous validez le nouveau délire du Belge loufoque ou pas ?

