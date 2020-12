Il y a quelques jours, Kamila et Noré devenaient parents pour la première fois. Ce weekend, c’est au tour de Nikola Lozina et Laura Lempika de rencontrer leur bébé. En effet, le couple vient de présenter son fils sur Instagram. STAR24 vous raconte tout.

Laura Lempika et Nikola Lozina ont vécu des hauts et des bas. Mais ils en sont ressortis plus forts. Si leur mariage a été repoussé cette fois-ci, c’est lié à la grossesse de la belle brune. Depuis quelques jours, ils étaient plus discrets sur les réseaux sociaux et ce n’est pas pour rien. En effet, ils viennent d’annoncer la naissance de leur fils. Très ému, le Belge a écrit sur Instagram: « Zlatan Lozina 11/12/2020 .Chaque prénom a une signification, le tien mon fils a été choisi car il signifie en croate « or ». A l’image de ton prénom , tu es mon bien le plus précieux sur cette terre. Un prénom à ta hauteur même si à mes yeux tu vaux plus que tout l’or du monde. Je t’aime ♥️ Merci à ma femme qui a été ultra courageuse ,de m’avoir donné ce merveilleux cadeau à l’approche de Noël.. @lauralempika« .

De son côté, la jeune maman a déclaré: « Je vous présente ma raison de vivre 😍 Zlatan lozina est né hier … nous sommes les parents les plus heureux du monde et remercions le ciel pour ce cadeau 🙏🏻❤️ notre réussite est la .. notre petite famille à nous ❤️ .. je tiens à remercier mon amour @nikolalozina pour m’avoir soutenue et aidée durant ces derniers jours très éprouvants… ainsi que le personnel hospitalier qui était au top de leur professionnalisme … nous avons tellement hâte de partager les magnifiques souvenirs de ces moments magiques que nous nous apprêtons à vous montrer bientôt sur 6play ».

Toutes nos félicitations à Laura Lempika et Nikola Lozina. Bienvenue au petit Zlatan !

