Les téléspectateurs en rêvaient, Banijay a décidé de répondre aux attentes du public en créant une émission totalement dédiée au Reste du monde baptisé Objectif Reste du monde. D’ailleurs, le casting officiel vient d’être dévoilé. STAR24 vous explique tout.

Ces derniers mois ont été riches en émotion depuis la reprise des tournages d’émissions de télé-réalité. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs annoncent qu’une émission regroupant le Reste du monde circulent sur la Toile. C’est désormais officiel, celle-ci s’appellera Objectif Reste du monde et est actuellement tournée au Maroc plus exactement à Marrakech

Objectif Reste du monde : le casting surprenant se dévoile en vidéo

Après de nombreux bruits de couloir, les premiers noms figurant au casting ont été dévoilés grâce à une vidéo regroupant les candidats de la ligne de départ. Ainsi, on peut découvrir que plusieurs ex vont devoir se retrouver comme Kellyn et Anthony Alcaraz mais surtout Milla Jasmine qui aurait menacé de mort Mujdat. Ce dernier s’est récemment séparé de Felicia. Cela sent le règlement de comptes ! Mais ce n’est pas tout puisqu’Illan et Giuseppa seront de la partie, ambiance tendue garantie. Cela dit, les fans de Julien Bert et Hilona risquent d’être ravis puisque l’on va pouvoir enfin en savoir davantage sur leur situation actuelle. Nikola Lozina sera bien évidemment là et Laura Lempika pourrait le rejoindre de temps en temps.

Beaucoup de candidats de la dernière saison des Princes et des Princesses de l’amour 8 figurent également au casting comme Simon Castaldi que l’on a récemment eu en interview ou encore Nathan qui a balancé sur sa rupture avec Sephora ainsi que Lila et Isabeau… Marvin viendra-t-il régler ses comptes maintenant qu’il n’est plus avec Neverly ? Et enfin, cerise sur le gâteau: Adixia va faire son grand retour sur les écrans !

Que pensez-vous des premiers noms de l’aventure ?