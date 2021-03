Cela fait maintenant plusieurs jours que les premiers candidats du Reste du Monde se sont envolés vers Marrakech. Lors du premier day-off, Hilona s’est emparée de son téléphone pour donner de ses nouvelles et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est éprouvant. Explications.

La semaine dernière, W9 dévoilait le casting officiel d’Objectif Reste du monde par le biais d’une vidéo. Dans celle-ci, les fans ont pu découvrir que Julien Bert et Hilona seraient de la partie sans pour autant savoir la nature de leurs rapports actuels. Dès les premiers jours, la jeune femme a annoncé la couleur puisqu’elle a déclaré sur ses réseaux sociaux: « Comme vous avez pu le voir, je suis sur le tournage du reste du Monde. Ça ne va pas top, parce que je me suis fait un gros torticolis et que je ne peux plus bouger. La nervosité ! Je me suis tout bloquée, tout le côté gauche est complètement bloqué. Je me suis trop mise en colère. C’est un peu tendu. C’est même gravement tendu. Mais franchement, le tournage est incroyable. C’est trop cool qu’on puisse avoir notre famille à nous. Je suis trop contente (…) Vous allez enfin mieux comprendre par rapport à ma situation ».

Objectif Reste du Monde : Hilona déjà au bout du rouleau ?

Si les premières déclarations d’Hilona ont l’air de promettre un tournage riche en rebondissements, les choses risquent de se corser dans les jours à venir. La jeune femme a ensuite ajouté: « Coucou mes petits chats. J’espère que vous allez bien. Je ne sais même pas par quoi commencer. C’est n’importe quoi. Vous n’imaginez même pas. Je rigole de nerfs. (…) Mon cou ça va un petit peu mieux mais je ne peux pas baisser la tête. Voilà, pour vous donner des nouvelles de ma santé. Il me faut du calme et du repos et pas d’énervement pour que ça s’arrange. Bon vous imaginer bien que c’est compliqué, ce genre de choses. J’aimerais tellement vous raconter, mais même si je pouvais vous raconter, je ne saurais même pas par quoi commencer. C’est une cata. »

On a hâte de savoir de quoi elle parle, pas vous ?