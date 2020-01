Cet été, Oboy nous a fait vibrer avec son titre « Je m’en tape » en featuring avec Aya Nakamura et Dopebwoy. Quelques mois plus tard, il dévoilait son single « Avec Toi » accompagné d’une vidéo lyrics qui a cartonné. Pour commencer 2020 du bon pied, il vient de lâcher le fameux clip.

Connu pour son côté street, Oboy en a surpris plus d’un avec Avec Toi. Il faut dire que c’est l’un des sons les plus calmes de son dernier album. Mais surtout sur lequel il se la joue plus romantique. Pas étonnant que cela reste l’un des morceaux préférés de ses fans. Et s’il nous a fait vibrer avec la vidéo lyrics qui est illustré avec des animes style mangas, le rappeur a décidé que Avec Toi ne resterait pas sans clip trop longtemps.

Dans le clip, nous retrouvons bien les deux facettes du rappeur. D’un côté, Oboy avec ses amis en train de fumer et traîner dans la street. Mais de l’autre, le jeune homme sait se la jouer complice et romantique avec la femme qui partage sa vie. Comme il le dit « quand je suis avec toi, il y a plein de choses que j’oublie ». On peut le voir se détendre comme s’il était dans sa bulle dès qu’il est près de sa moitié. L’artiste propose à sa chérie de s’évader et s’isoler vers l’Est. Même s’il est en mode loveur, cela ne l’empêche pas de la taquiner et de passer des moments avec elle où ils sont complices et rigolent à deux.

En ce qui concerne le côté technique de Avec Toi, le clip a une nouvelle fois été réalisé par Vladimir Boudnikoff qui a réalisé de nombreuses vidéos pour Oboy mais aussi Aya Nakamura ou encore Kalash et le Side. Le 30 mai prochain, il se produira sur la scène de l’Olympia.

