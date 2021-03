Cette année encore, Océane El Himer a encore fait beaucoup de bruits dans les Marseillais à Dubaï avec Marine. Avec les histoires de trahison entre sœurs, l’ex de Nacca a décidé de prendre la parole pour évoquer les tensions existantes entre elle et sa jumelle. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, STAR24 vous a révélé que Nathan s’était rapproché d’Océane El Himer sur le tournage des Apprentis Aventuriers 5 dont on ne verra jamais les épisodes. Mais actuellement, la jeune femme est à l’affiche des Marseillais à Dubaï. Dans cette aventure, elle en a vu de toutes les couleurs avec Marine. Face aux interrogations à ce sujet, elle a décidé de briser le silence et a commencé par lâcher sur Snapchat: « Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en message privé pourquoi est-ce que je ne me prononce pas concernant la discussion avec les marseillais, la situation avec ma sœur (…) Pour éclaicir un peu la relation que j’ai avec Marine. Je n’ai jamais voulu en parler parce que je déteste laver mon linge sale en public surtout quand ça concerne la famille. Nous sommes des personnes publiques donc je me dois de ne rien vous cacher ».

Océane El Himer confirme être en froid avec Marine

Depuis ce tournage, Océane El Himer a avoué qu’elles ne s’étaient pas adressées la parole. Elles ont même pris des distances au point où Marine a quitté leur domicile pour partir avec Laura. Elle poursuit: « Dans les Marseillais, vous ne voyez que 10% de notre vie (…) Depuis toute petite, on a toujours été très fusionnelles (…) Par rapport à tout ça, l’aventure des Marseillais pour ma sœur a été un peu plus compliquée que moi. Ce n’était pas évident, elle est arrivée en tant que nouvelle (…) J’avais besoin de m’ouvrir davantage à ma famille (…) Cela m’a permis de me libérer (…) Depuis la fin des Marseillais, Marine et moi on ne se parle plus. On ne se voit plus. Elle est un peu partie en vacances avec Laura (…) Je ne lui en veux pas d’ailleurs ».

Océane El Himer a ensuite fait une jolie déclaration à sa sœur malgré tout puisqu’elle a conclu en disant: « Marine a toujours besoin d’être avec quelqu’un, c’est comme ça. Heureusement que Laura était là pour elle car Marine avait besoin de réconfort. Je regrette beaucoup de mes erreurs du passé (…) Je pense que l’on va avoir une discussion bientôt (…) Il est grand temps que l’on parle elle et moi ». Espérons que tout rentre dans l’ordre donc.