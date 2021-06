En couple depuis plusieurs années désormais, Olivia Kugel et Alexandre Ossey ont décidé de passer une nouvelle étape dans leur relation. En effet, les deux candidats de « Mamans et célèbres » se sont mariés ce weekend. STAR24 vous propose de découvrir les images de la cérémonie.

Découverte dans Friendstrip 2, Olivia Kugel a partagé son quotidien avec son chéri Alexandre sur les réseaux sociaux et de leur fils Cameron avant de participer à la Bataille des Couples 2. Après cela, ils sont devenus parents d’un deuxième enfant et ont ouvert les portes de leur quotidien dans Mamans et célèbres.

C’est lors d’un séjour à Dubaï qu’Alexandre a demandé la main d’Olivia Kugel. « She said « yes ». Mon fils était aussi investit que moi haha ,il a été pro le cam! Je n’oublierais jamais ce moment ,j’aime cette émotion qui a parcouru mon fils ,ma femme et moi. Je suis fier que cette femme incroyable est dit oui ,et en plus elle était émue de surcroît ,car pour @kugelolivia c’est très dur de montrer ces émotions 🖤. Voilà maintenant tout le monde aura le même nom de famille ,il ne manquait que MAMAN OSSEY 😋 » s’est réjouit le père de famille sur Instagram.

Olivia Kugel mariée à Alexandre, elle est enfin devenue madame Ossey

Ce samedi 26 juin 2021, Olivia Kugel est devenue Olivia Ossey devant sa famille et celle de son chéri ainsi qu’aux côtés de leurs amis proches. Très ému, Alexandre a déclaré sur Instagram: « Hier @kugelolivia est devenue une OSSEY nous sommes mariés ,les mariages Sont l’occasion de réunir sa famille et entourage et ça fait du bien hein« . Fous de joie, les deux tourtereaux ont partagé pas mal de clichés et vidéos de ce moment spécial dans leur histoire d’amour. En tout cas, ils étaient magnifiques. Regardez:

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !