A quelques épisodes de la finale, Nathan a été éliminé d’Objectif Reste du monde. L’occasion pour le jeune homme de revenir sur son aventure et de balancer sur ses camarades. STAR24 vous propose de découvrir tout cela.

Cela aura été une aventure riche en rebondissements pour Nathan. Eliminé par sa famille, celui qui a balancé sur ses rapports avec Mélanie ORL a posté le message suivant sur Instagram: « J’ai grandi là où la cause est plus importante que les personnes. Là où la personne ne passe pas au dessus du collectif. Là où l’amour est plus fort que la haine, Là où les rires malgré les douleurs,font plus de bruits que les pleurent, Là où l’on essaie de percevoir la lumière dans l’obscurité, Là où faiblesse devient une force. La où les Hommes justes dominent sur le temps et pas la distance. Là où les hommes fort sont simplement des Homme justes. Là où les choix font de nous des Hommes. Là où les malheurs ne sont que des épreuves, La où les cousins sont des frères, Là où les amis deviennent la famille.. Merci à cette Famille du RDM , merci pour cette aventure, je vous aimes de fou 🤟🏾merci pour ce départ ! on ce revoit bientôt , méchant Méchant ! 🏴 ».

ORDM : Nathan déçu par sa famille ? Il balance et c’est sévère

Nathan est revenu sur ce qu’il s’est passé sur Snapchat. L’ex de Sephora a d’abord déclaré: « Comme ils ont l’impression que ton étoile elle scintille encore moins alors que t’as peut-être dix coups d’avance, que tu sais plein de choses… Ils se décollent ou ils s’associent avec d’autres personnes parce que c’est moins rentable pour eux (…) Y a des gens à qui j’en veux pas parce que c’est naturel, on ne va pas se parler tous les jours mais on s’apprécie. Et d’autres qui taillent, ça me fait bien rire… Je ne vais pas faire comme tout le monde, à me mettre avec un tel, à faire des trucs avec un tel tous les jours. Je n’appelle personne depuis le tournage faute de temps mais ne vous inquiétez pas, mon nom je vais le faire tout seul et je ne demande rien à personne ».

Quelque chose nous dit que cela ne va pas s’en arrêter là !