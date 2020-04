Ce n’est une nouvelle pour personne : Paga et Greg s’aiment comme des frères. Alors forcément, lorsque Maeva Ghennam pique son ex : le DJ sort les griffes et défend son BFF. Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraibes », le beau blond a même choisi de quitter l’aventure après le jeu des problèmes sur Snapchat.

C’est le choc ! Après les problèmes provoqués par cette soirée, Paga a décidé de quitter la maison pour se détendre et reprendre ses esprits à l’hôtel. Interrogé sur cette décision, celle qui s’était rapproché de Sabrina a réagi à ce sujet sur Snapchat: « La belle vie hein ! P*tain, ça se fait masser pendant qu’il y en a qui sont en train de piquer des crises à l’hôtel. J’ai quitté les Marseillais parce que j’étais trop sur les nerfs. J’ai préféré me calmer et prendre du recul. C’était compliqué pour moi ce jeu des problèmes, je vous l’ai dit. Je suis quelqu’un de très strict, très droit et parfois il y a des trucs qui me déplaisent. Pour moi, c’est important le respect d’autrui ! Il y a des trucs qui me dépassent. On fait tous des erreurs et c’est pour ça que j’ai préféré aller me calmer ».

Fort heureusement tout va mieux entre Benji et Paga. La preuve, il lui a fait la déclaration suivante sur Instagram: « L’amour ça peut être merveilleux, comme ça peut te mettre 6 pieds sous terre… Dans tous les cas, les histoires d’amour ça regarde que les couples. À chacun son libre arbitre… C’est toujours compliqué de voir un ami abattu. Dans tous les cas, on ne peut rien faire face à ça, mise à part essayer de redonner un peu de sourire ».

Bon tout est bien qui finit bien ! Mais Paga va-t-il revenir dans l’aventure ? La réponse dans les prochains épisodes des fratés !

