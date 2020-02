Quelques mois après sa rupture avec Adil Rami, Pamela Anderson a vite retrouvé chaussure à son pied. D’ailleurs, son mariage surprise a fait l’effet d’une bombe. Seulement voilà, l’union n’aura eu qu’une durée de douze jours. La rupture se serait fait par SMS. Aie ça fait mal !

Il y a quelques jours, Pamela Anderson annonçait sa séparation avec Jon Peters dans un communiqué diffusé par The Hollywood Reporter. « J’ai été émue par l’accueil chaleureux réservé à Jon et à mon union. Nous vous serions très reconnaissants pour votre soutien alors que nous prenons un peu de temps séparés pour ré-évaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous attendons de l’un et l’autre. La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle en tête, nous avons mutuellement décidé de retarder la formalisation de notre certificat de mariage et de laisser la foi nous guider. Merci de respecter notre vie privée », a-t-elle confié.

D’ailleurs, la rupture entre Jon Peters et l’ex d’Adil Rami aurait provoquée par le jeune marié par SMS. Ainsi, Pamela Anderson a reçu le message suivant: « Ce mariage tout entier… m’a fait peur (…) Cela m’a fait réaliser qu’à 74 ans, j’ai besoin d’une vie simple et tranquille et non d’une histoire d’amour internationale. Par conséquent, je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c’est que je vais m’en aller pendant quelques jours et peut-être que tu devrais retourner au Canada. (…) Nous devrions maintenant suivre notre propre chemin (…) J’espère que vous pourrez me pardonner ». Ce à quoi la bimbo aurait répondu : « je te pardonne ».

Aie c’est plutôt dur de se faire demander en divorce par message vous ne trouvez pas ? Connaissant Pamela Anderson, elle se remettra vite de cette relation. En tout cas, la Saint Valentin sera en mode célibataire activé, c’est certain !

