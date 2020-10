Paul Pogba a dû mettre son activité professionnelle entre parenthèses il y a quelques semaines de cela. Après avoir soutenu son ami Blaise Matuidi, le footballeur a lui aussi été testé positif au Coronavirus. Mais cette fois-ci, c’est sa carrière sportive qui a fait parler aujourd’hui.

Il y a quelques semaines, des rumeurs concernant le départ de Paul Pogba de Manchester United ont envahi les réseaux sociaux. Cette fois-ci, les spéculations ont refait surface à cause d’une couverture du magazine The Sun. Et bien sûr, tout cela est faux comme l’a confirmé celui qui a dévoilé le visage de son fils. Le tabloïd britannique aurait affirmé qu’il aurait envie de prendre sa retraite internationale à cause des propos d’Emmanuel Macron tenus ce week-end.

« Donc The Sun a recommencé. Des informations absolument infondées à mon sujet circulent, indiquant des choses que je n’ai jamais dites ou pensées. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certaines sources « médiatiques » m’utilisent pour faire de faux gros titres sur le sujet sensible de l’actualité française et d’ajouter l’équipe de France. Je suis contre toutes les formes de terreur et de violence » a-t-il commencé par lâcher.

Avant de poursuivre: « Malheureusement, certains journalistes n’agissent pas de manière responsable lorsqu’ils écrivent les informations, abusent de la liberté de la presse, ne vérifient pas si ce qu’ils écrivent/reproduisent est vrai, créent une chaîne de rumeurs sans se soucier si cela affecte la vie des gens et ma vie (…) J’attaque en justice les éditeurs et diffuseurs de ces 100% Fake News ». Entre temps, The Sun a posté un article pour demander ses excuses mais il semblerait que cela ne soit pas suffisant pour calmer Paul Pogba cette fois-ci.

Voilà une fausse frayeur qui devrait rassurer les fans du milieu de terrain. Plus de peur que de mal donc !

