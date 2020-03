Alors que la suite de « La Casa de Papel » va bientôt débarquer avec une saison 4, les retardataires peuvent toujours rattraper « Peaky Blinders » en cette période de confinement. D’ailleurs, l’un des acteurs phares, Cillian Murphy a révélé avoir du mal avec la notoriété et a révélé pourquoi.

La célébrité change beaucoup le quotidien de vos personnalités préférées. Et si certains s’adaptent très vite, d’autres ont du mal à passer de l’ombre à la lumière. C’est un peu le cas de Cillian Murphy alias Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders. Au cours d’une interview accordée à The Guardian, l’acteur a avoué qu’il préférait l’anonymat et garder ses plaisirs des choses simples de la vie. « Je prends le bus, je prends le métro, je me rends dans les supermarchés, j’achète du lait et je fais des choses normales. Je détesterais le fait que ce ne soit plus possible », a-t-il confié.

La star de Peaky Blinders a ensuite ajouté: Logiquement, moins les gens vous connaissent, plus vous êtes convaincants quand vous jouez quelqu’un d’autre. C’est clairement évident à mes yeux. En tant que comédien, vous êtes supposés interpréter des gens réels donc il semble essentiel de vivre comme une personne normale. Il y a beaucoup de personnalités de haut rang qui réussissent à garder les pieds sur terre. J’aurais aimé que ce soit plus simple pour moi, mais c’est insupportable. Qui aime parler de lui ? ». Un choix de vie que les médias respectent puisqu’il est vrai que Cillian Murphy reste discret. D’ailleurs, il n’est pas le seul puisque Penn Badgley alias Joe dans You déteste également sa notoriété… Chacun ses problèmes dis donc !

En parlant de Netflix, la plateforme va bientôt proposer la version française de son émission de télé-réalité The Circle Game dont la bande annonce vient d’être dévoilée. De quoi passer un bon confinement !

