Maxime et Alizée avaient vite été remarqués par les téléspectateurs lors de leur aventure dans « Pékin Express ». Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux ont participé à « La Bataille des Couples 2 » où ils faisaient parti des grands favoris. De retour dans l’émission diffusée sur M6 viennent tout juste de quitter l’aventure. D’ailleurs, ils ont pris la parole à ce sujet sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, Maxime et Alizée se disaient « oui » pour le meilleur et pour le pire. Très aventuriers, les deux candidats se sont relaissés tenter par Pékin Express. Malheureusement, ils ont été éliminés juste avant la finale. L’occasion pour le jeune homme de prendre la parole sur Instagram. Ainsi, il a déclaré: « C’est fini pour nous les pepitos ! je tiens à vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté tout au long de cette saison ! Vous êtes magiques 💙. Quelle saison de dingue ! Je suis tellement fier de nous, nous avons encore une fois tout donné et nous avons été loin sans coups bas et sans copinage de faux cul. Que ce soit devant ou derrière la caméra nous sommes toujours les mêmes, nous sommes vrais même si ça peut déplaire à certains et attirer leurs critiques ! Quelle aventure aura changé notre vie, il y a un avant et un après Pekin Express, je sais dorénavant et plus que jamais, que la plus belle chose qui me soit arrivée c’est de trouver l’amour. L’amour que nous nous portons mutuellement fait que nous n’avons aucune limite, que rien ni personne ne peut nous arrêter, l’Amour triomphe toujours ❤️. Tu connais, jamais 2 sans 3 Johnny 🖖🏼#pekinexpress #pekinexpressallstars #toujours« .



De son côté, la femme de Maxime a écrit: « Voilà la course s’est achevée pour nous hier soir. Cette aventure aura été tellement folle, enrichissante, et inoubliable, malgré certaines choses qui me laissent un goût amer. Notre première saison il y a deux ans restera la meilleure, car comme toute première fois elle est unique. Une pensée à @oussamaofff @estelle.rassenfosse @estellemldrs et @florianpekinexpress2018 sachez que vous nous avez fort manqué cette saison 🙏🏼 encore une fois nous ressortons de cette incroyable aventure plus forts que jamais ! Merci à tous pour votre soutien qui a été infaillible cette année ❤️ prenez soin de vous ».



En tout cas, une chose est sûre : leur départ a beaucoup touché les internautes qui n’ont pas hésité à manifester leur tristesse sur Twitter !

