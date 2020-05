Il y a quelques semaines, Maxime et Alizée faisaient leur retour dans « Pékin Express ». Malheureusement, les deux tourtereaux n’ont pas remporté cette saison. Mais ils ont gagné autre chose puisqu’ils vont vivre une nouvelle aventure dans plusieurs mois: la vie de parents. Un heureux événement qu’ils ont partagé avec leurs followers sur Instagram. STAR24 vous en dit plus.

L’année dernière, Maxime et Alizée tentaient leur chance en participant à la Bataille des Couples 2. Ils voulaient financer leur mariage grâce à cela. Malgré leur défaite, les deux candidats se sont unis pour le meilleur et pour le pire plusieurs semaines plus tard. Désormais, ils ont décidé de passer à l’étape supérieure dans leur relation après plus de onze ans d’amour. En effet, ils vont devenir parents incessamment sous peu. C’est ce qu’ils ont décidé de révéler à leurs followers sur Instagram.

D’un côté, nous avons Maxime qui a posté un selfie du couple accompagné d’une échographie. Sous celui-ci, on a pu lire l’annonce suivante: « Biche me l’a annoncé le 14 Février, et c’est à mon tour de vous l’annoncer ! Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents 🙈. LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer 🤣 et il/elle est made in Chalong 🇹🇭 ! En 2008 si on m’avait dit que 11 ans plus tard, je serai marié et bientôt père de l’enfant d’ @alizeewill jamais je ne l’aurai cru, merci la vie, merci à biche de me donner tant ❤️. #lavielavraie« . En ce qui concerne la future maman, Alizée a préféré poster une photo où l’on voit son babybump. « Le plus beau secret que l’on garde depuis 4 mois 🤍 aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s’annonce pleine de changements 🕊 » a-t-elle commenté.

Toutes nos félicitations !

