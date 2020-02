Entre Pete Davidson et Ariana Grande, tout est allé très vite. En effet, les deux tourtereaux s’étaient rapidement fiancés. Seulement voilà, lors de l’annonce de leur rupture, des rumeurs affirmaient que cela aurait été provoqué par la mort tragique et soudaine de Mac Miller, l’ex de la chanteuse. Un an plus tard, le jeune homme est revenu à ce sujet.

Malgré le fait qu’il ait vite retrouvé chaussure à son pied, Pete Davidson a quand même été affecté par sa rupture soudaine avec Ariana Grande. Mais que s’était-il passé ? Il est vrai que les raisons étaient plutôt floues à l’époque. Comme le disaient certaines rumeurs, le jeune homme a confirmé chez Charlamagne Tha God que la mort accidentelle de Mac Miller était à l’origine de tout cela. « J’ai compris que notre relation était terminée au moment où Mac Miller est décédé », a-t-il confié.

Puis, Pete Davidson a ajouté: « Je comprends totalement et elle vous le dira elle-même aussi. Je lui ai dit : ‘Ecoute, je comprends, fais ce que tu dois faire, je serai là.’ Il me semble que je lui ai dit : « Je serai là jusqu’à ce que tu ne veuilles plus que je sois là.’ J’ai plus ou moins compris que c’était fini après ça. C’était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer ce que ça devait faire. C’était terrible ! La seule chose que je sais vraiment, c’est qu’elle l’aimait énormément et que ce n’était pas une comédie« . Pour rappel, celle qui est à l’origine du comeback musical de Justin Bieber a tout fait pour que Mac Miller guérisse de ses addictions à la drogue etc.

Malgré tout, Ariana Grande a eu la chance de pouvoir compter sur le soutien sans failles de Pete Davidson dans cette preuve si difficile. Des mots touchants qui devraient faire plaisir à son ancienne fiancée.

