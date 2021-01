En novembre dernier, les fans de gaming ont pu voir le rêve se réaliser après des années d’attente: la sortie de la nouvelle Playstation 5. Longtemps annoncée en rupture de stock, la console va de nouveau être disponible à partir de cette semaine pour le plus grand bonheur des utilisateurs. STAR24 vous raconte tout.

Certains ne souhaitaient qu’une seule chose pour noël: acquérir la nouvelle Playstation. Seulement voilà, la console n’a pas été obtenue par tout le monde à cause de ses stocks limités. Cela a rendu des milliers de personnes complètement folles. A tel point qu’il s’agissait du premier motif de braquage depuis sa sortie en novembre dernier. D’autres individus ont été prêts à mettre des sommes incroyables pour l’acheter aux enchères etc… En bref, avoir la PS5 était un peu comparable à avoir le saint Graal. En rupture de stock depuis plusieurs semaines, SONY a annoncé une nouvelle qui risque de faire plaisir aux personnes étant reparties bredouilles des sites et des magasins de revente.

Retailers are expecting stock to arrive for orders on the 7th January.If the stock hasn't arrived by then, we could be waiting until the 12th & 14th for retailers to get stock due to Brexit and shipments its a bit of a sh*t show. #PS5 — PS5 Stock Central (@DualSensor) January 5, 2021

En effet, le compte Twitter @Dualsensor vient d’annoncer : « Les revendeurs s’attendent à recevoir les commandes à partir du 7 janvier. Si les stocks ne sont pas arrivés à ce moment-là, il faudra attendre entre le 12 et le 14 janvier prochain pour que les revendeurs recoivent les stocks à cause du Brexit et du retard de commandes #PS5 ». Vous l’aurez compris, la Playstation pourrait être de nouveau achetable à partir de cette semaine si tout se passe bien. Croisons les doigts et surtout restez bien connecté(e)s aux sites de reventes tels que : FNAC, Amazon, Leclerc, Auchan etc. De plus, sachez qu’une version déclinée en or et en cuir de crocodile a été créé par un joailler russe et vaut plus d’un million d’euros. Pas sûr que tout le monde se rue sur ce modèle unique au monde.

