Il y a quelques jours, STAR24 vous annonçait que les stocks de PS5 allaient être réapprovisionnés. Seulement voilà, gros changement de programme puisque ce n’est toujours pas le cas. Découvrez la raison de ce retard.

En novembre dernier, SONY sortait sa tant attendue Playstation 5. Malheureusement, tout le monde n’a pas eu la chance d’obtenir sa console en temps voulu. Et pour cause, les stocks étaient limités. Avec la pandémie de Coronavirus, il fallait soit la précommander soit tenter sa chance de l’acheter le jour J à travers les sites de revente. Très rapidement en rupture de stock, de nombreuses personnes n’ont pas hésité à mettre le prix qu’il fallait pour obtenir une PS5 aux enchères ou… en la volant !

Il y a quelques jours, des informations révélaient que la Playstation 5 serait disponible début janvier. Le compte Twitter @Dualsensor vient d’annoncer : « Les revendeurs s’attendent à recevoir les commandes à partir du 7 janvier. Si les stocks ne sont pas arrivés à ce moment-là, il faudra attendre entre le 12 et le 14 janvier prochain pour que les revendeurs recoivent les stocks à cause du Brexit et du retard de commandes #PS5″. La console aussi attendue et convoitée que le Saint Graal est finalement toujours indisponible à cause d’une raison particulière.

Retailers are expecting stock to arrive for orders on the 7th January.If the stock hasn’t arrived by then, we could be waiting until the 12th & 14th for retailers to get stock due to Brexit and shipments its a bit of a sh*t show. #PS5 — PS5 Central (@DualSensor) January 5, 2021

Pour ceux qui rêvaient d’acheter la Playstation 5, il pourrait être possible que celle-ci ne débarque pas dans les magasins avant l’été prochain. Le motif ? La raison de ce retard est lié à l’absence d’un composant essentiel: le substrat ABF. Il s’agit d’un film isolant qui compose un bon nombre de consoles de chez SONY en particulier les parois de la Playstation et les puces 5G… Bon et bien nous voilà bien embêtés. Pas de panique, dès qu’il y a du changement dans l’air, nous nous chargerons de vous tenir au courant. En attendant, il va falloir se contenter de sa PS4 !

