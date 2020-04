Alors que de nombreux garçons décident de se raser la tête ou au contraire de laisser pousser leurs cheveux, la période de confinement aurait donné des idées à la gente féminine. En effet, beaucoup de jeunes femmes se sont laissées tenter par la cure de Sébum. Et sachez qu’elle a beaucoup de bienfaits. STAR24 vous dit tout !

Tout d’abord, qu’est-ce que la cure de Sébum ? Il s’agit de laisser la sécrétion de sébum se réguler toute seule en faisant profiter ses longueurs et pointes que ce gras naturel peut apporter. Cela favoriserait la pousse et donnerait plus de volume, de douceur et également de brillance à notre tignasse ! Alors forcément, en cette période de confinement où personne n’a à voir nos cheveux gras à durée indéterminée, c’est parfait !

Mais attention, la cure de Sébum nécessite malgré tout une certaine routine. Il faut en prendre soin malgré l’abandon du shampoing afin d’éviter d’accumuler les peaux mortes et les poussières qui provoquent des démangeaisons et surtout de vilaines odeurs ! Avant de vous lancer dans ce challenge, profitez-en pour vous faire un bon shampoing pour éliminer tous les produits présents sur votre crinière. Du coup, on évite tous les soins dessus comme la mousse, la laque, la cire ou encore l’après-shampoing.

Pensez à vous brosser les cheveux tous les jours avec une brosse douce. Celui-ci doit se faire dans tous les sens et longuement. Ainsi, vous enlèverez toutes ces fameuses poussières et peaux mortes et vous allez étirer le sébum de manière homogène. Si vous le pouvez, favorisez la brosse en poils de sanglier ! Lavez-la à l’eau tiède et au savon après chaque utilisation. A la fin, prenez la peine de vous massez le crâne avec vos doigts pour décoller les racines et faire respirer votre cuir chevelu.

N’oubliez pas de changer votre taie d’oreiller assez souvent et tous vos couvre-chefs tels que les bonnets et casquettes. Lorsque vous aurez tenu un mois avec votre cure de Sébum, faites un shampoing très doux sans sulfates ni silicones. Si possible, évitez l’après shampoing, ce qui vous permettra de voir les résultats de cette fameuse cure de Sébum. Petit conseil : si vous souffrez de psoriasis, ceci est à éviter.

En attendant de pouvoir ressortir votre chevelure de rêve, STAR24 vous propose de découvrir la routine beauté de vos stars préférées !

