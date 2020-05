Maeva Ghennam est probablement LA queen de cette nouvelle saison des Marseillais. Mais alors, as-tu bien suivi les punchlines de celle qui s’est exprimée en larmes à cause du confinement qui a gâché sa vie ? STAR24 vous dévoile son QUIZZ dédiée à la brune pulpeuse !

Après avoir livré le secret de son incroyable perte de poids, Maeva Ghennam a pris la parole concernant ses deux millions d’abonnés. En effet, la jeune femme a remercié sa communauté pour son soutien en écrivant: « 2 M de vraies personnes qui me suivent 💜C’est énorme MERCI 💜💜💜 Vous avez appris a me découvrir saisons après saisons depuis 2 ans et j’ai fait de véritables rencontres, des personnes qui aujourd’hui sont mes meilleures amis et font partie de mon cœur. Je n’échangerais en rien ma vie contre une autre car tout l’amour que vous me donnez au quotidien me rend la plus heureuse. Tout est aller très vite il y a encore un peu plus de 2 ans je vivais ma petite vie banale à Marseille. Aujourd’hui vous suivez mes aventures à la télé mais aussi sur Snap et Insta dans la Ghennam House avec mon fils Hermès ».

Avant de poursuivre: « Merci à ma famille des marseillais que je considère vraiment comme ma vrai famille de toujours avoir été la pour moi, merci à la production BANIJAY Merci à Magali, mon agent d’avoir toujours été la Et surtout merci à vous pour tout ce que vous m’apportez au quotidien depuis le début. Ça me touche énormément de voir que ma communauté grandit de jours en jours Vous êtes les meilleurs je vous aime d’amour et je ne sais pas comment vous remercier ! 💜💜💜 vous faite partie de ma vie merci merciiii et j’ai là meilleur des teammmms 💜💜💜 »

A cette occasion, nous vous proposons de découvrir si vous connaissez bien Maeva Ghennam grâce à notre quizz à retrouver juste en dessous :



