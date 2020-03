Il y a quelques semaines, Rachel Legrain-Trapani annonçait un heureux événement avec son chéri Valentin Léonard. En effet, l’ancienne reine de beauté est enceinte de son deuxième enfant. En attendant la venue de son fils dans trois mois, la maman de Gianni a fait part de son inquiétude.

C’est lors de ses vacances dans le désert que Rachel Legrain-Trapani a découvert sa grossesse. « J’ai su que j’étais enceinte en arrivant sur notre campement dans le désert lors du Trek… je n’avais pas la possibilité de faire un test (forcément pas de pharmacie à l’horizon 😂) mais je le sentais au plus profond de moi… on s’en souviendra de cette phrase sortie de nulle part « je crois que je suis enceinte » @cha_namura , @heleneserignac , @cecileksmith 😂. À chaque kilomètre que je faisais je pensais à lui (ou à elle) en espérant qu’il s’accroche et qu’il tienne le coup 🙏🏼 je me réveillais le matin à 6h avec les nausées et l appréhension des 20km que j’allais parcourir dans les dunes. On a réussi ensemble cette expérience qui restera incroyable avec mon petit haricot dans le ventre 🥰 #souvenir #trekrosetrip #merci #lavie #grossesse #bebedelamour« , a-t-elle raconté sur Instagram.

Seulement voilà, en pleine période de confinement pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, Rachel Legrain-Trapani est inquiète. D’ailleurs, la maman de Gianni s’est livrée à ce sujet: « Dans le tourbillon de la vie… 💓. Je me suis réveillée ce matin, pendant 1 minute j’avais oublié la situation dans laquelle nous étions plongés… on repart pour une semaine de cours à domicile pour Gianni, de sport pour toute la famille, de cuisine etc… on prend notre mal en patience j’essaie de ne pas trop y penser… j’ai peur de donner naissance à mon deuxième fils dans ces conditions et je m’inquiète aussi pour le premier bref positivons le soleil est revenu ici… après la pluie le beau temps… c’est comme ça 🙏🏼 #lundi #restezchezvous #confinement #staysafe #staypositive #gif #keepsmiling« .

Allez, courage !

