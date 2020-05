Il y a quelques semaines, Tiffany annonçait sa rupture définitive avec Raphael Pépin sans pour autant en dévoiler les raisons. Si le jeune homme semble toujours avoir beaucoup d’affection pour son ex, ils ne seraient pas réconciliés pour autant. Mais que s’est-il passé ? Il a enfin brisé le silence. STAR24 vous donne tous les détails.

Pourquoi Raphael Pépin est retourné à la case célibat ? Interrogé à ce sujet par nos confrères de Gossip Room, le beau blond a enfin donné la réponse au cours de leur entretien. Ainsi, celui qui a été piégé par Sarah Lopez et Aqababe a expliqué: « J’ai déjà voulu me remettre avec Tiffany, après c’est compliqué. Tout est compliqué. Je ne suis pas un garçon facile à vivre très clairement, je suis compliqué comme garçon, je ne suis pas très démonstratif. Je garde beaucoup de choses en moi et ça n’aide pas. Des petites attentions, des petits trucs au quotidien qu’il faudrait faire et que je ne réalise pas forcément ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

Récemment, son ex Barbara Lune avouait regretter leur relation au micro de Sam Zirah. « J’avais des défauts dont la naïveté (…) Trop faire confiance aux garçons (…) D’avoir été trop fleur bleue (…) ça m’a menacé assez loin (…) Des histoires que j’ai regretté. On regrette tous certains de nos ex (…)J’ai pris assez de recul là dessus. Je n’ai jamais été trop atteinte parce que je pense que justement de faire de la télé réalité m’a beaucoup fait grandir à la base. Ça m’a affecté bien sûr mais j’a pris du recul (…) La base est vraie mais ça reste de la télé (…) Après me dire que ça surenchérit et que ça parte très loin (…) Dans la vraie vie, ça serait allé plus loin (…) Je pense qu’il y a des histoires pires dans la vraie vie » a-t-elle avoué.

Il y a quelques semaines, Tiffany annonçait sa rupture définitive avec Raphael Pépin sans pour autant en dévoiler les raisons. Si le jeune homme semble toujours avoir beaucoup d’affection pour son ex, ils ne seraient pas réconciliés pour autant. Mais que s’est-il passé ? Il a enfin brisé le silence. STAR24 vous donne tous les détails.

Pourquoi Raphael Pépin est retourné à la case célibat ? Interrogé à ce sujet par nos confrères de Gossip Room, le beau blond a enfin donné la réponse au cours de leur entretien. Ainsi, celui qui a été piégé par Sarah Lopez et Aqababe a expliqué: « J’ai déjà voulu me remettre avec Tiffany, après c’est compliqué. Tout est compliqué. Je ne suis pas un garçon facile à vivre très clairement, je suis compliqué comme garçon, je ne suis pas très démonstratif. Je garde beaucoup de choses en moi et ça n’aide pas. Des petites attentions, des petits trucs au quotidien qu’il faudrait faire et que je ne réalise pas forcément ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

Récemment, son ex Barbara Lune avouait regretter leur relation au micro de Sam Zirah. « J’avais des défauts dont la naïveté (…) Trop faire confiance aux garçons (…) D’avoir été trop fleur bleue (…) ça m’a menacé assez loin (…) Des histoires que j’ai regretté. On regrette tous certains de nos ex (…)J’ai pris assez de recul là dessus. Je n’ai jamais été trop atteinte parce que je pense que justement de faire de la télé réalité m’a beaucoup fait grandir à la base. Ça m’a affecté bien sûr mais j’a pris du recul (…) La base est vraie mais ça reste de la télé (…) Après me dire que ça surenchérit et que ça parte très loin (…) Dans la vraie vie, ça serait allé plus loin (…) Je pense qu’il y a des histoires pires dans la vraie vie » a-t-elle avoué.