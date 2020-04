Il y a quelques semaines, Tiffany annonçait sa rupture avec Raphael Pépin sans pour autant rentrer dans les détails. Depuis, ils sont confinés chacun chez soi. L’occasion pour le jeune homme d’être approché pour des émissions de télé-réalité de romance. Va-t-il accepter ? A suivre.

Clap de fin. En effet, entre Tiffany et Raphael Pépin c’est bel et bien fini. Si leur histoire d’amour a duré un bon moment, les téléspectateurs ont pu vibrer à travers ses multiples participations à des programmes et relations passées au fil des années. Pour rappel, le jeune homme sortait avec Aurélie Van Daelen durant l’île des vérités. Il a ensuite craqué pour Barbara Lune ou encore Anaïs Camizuli. Il est également sorti durant plus d’un an avec Coralie Porrovechio dont la relation a été très médiatisée notamment à cause d’histoires de tromperies.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Marseillais 🏖 (@source.tvr) le 16 Avril 2020 à 11 :08 PDT

En ce qui concerne les programmes de télé-réalité, cela a fait un moment qu’il n’a pas été en tournage. Il faut dire qu’il privilégie les relations amoureuses lorsqu’il est en couple. D’ailleurs, Raphael Pépin n’avait pas hésité à quitter le tournage de La Villa des cœurs brisés 3 pour rejoindre son ex Coralie Porrovecchio qui était dans les Vacances des Anges 2. A la recherche de réponses, il voulait la reconquérir mais cela a été un échec. De nouveau célibataire, celui qui a clashé Jazz et Carla Moreau intéresserait déjà les productions. C’est du moins ce qu’a révélé le compte Instagram @source.tvr qui a écrit: « #SCOOPS : Il y’a quelques jours, Raphaël a dévoilé avoir été contacté pour participer aux princes et princesse de l’amour 8!🎥👑 -« . Toutefois, il n’a pas révélé s’il avait envie de rejoindre le casting ou non.

S’il accepte, cela sera la deuxième fois qu’il est en tête d’affiche du programme de romance diffusé sur W9. En effet, Raphael Pépin avait participé aux Princes de l’amour 2.

