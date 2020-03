Après son aventure dans « Koh-Lanta », Tiffany a été découverte sous un autre jour dans « Les Anges 11 ». Lors de ce tournage, elle s’est liée d’amitié avec Jelena, Aurélie Dotremont ou encore Hillary. Mais pas que ! En effet, elle y a également trouvé chaussure à son pied en la personne de Raphael Pépin. Mais tout cela fait désormais parti du passé. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques mois, des rumeurs annonçaient la rupture entre Tiffany et l’ex de Coralie Porrovecchio. D’ailleurs, le compte @Peurkesette avait tweeté à ce sujet et avait affirmé: « Info: Raphaël et Tiffany ne sont plus ensemble.. Raphaël s’est remis en mode charo drague des meufs sur les réseaux ». Ce à quoi, un internaute a ajouté: « Je savais qu’un jour Raph allait la tromper, c’est tellement prévisible ». Cependant, les deux principaux concernés ne se sont jamais exprimés à ce sujet et ont confirmé qu’ils étaient toujours ensemble peu de temps après.

Seulement voilà, alors que certains candidats en couple sensibilisent leurs followers face au confinement et au Coronavirus, Tiffany a fait une annonce choc. En effet, on ne s’attendait pas à ce qu’elle annonce leur rupture. Dans sa story Instagram, la belle blonde a lâché: « Game over. Ne vous posez plus de questions : Ma relation avec Raphaël est terminée. Une page se tourne aujourd’hui ». Si le message semble sec et plutôt clair, un détail laisse comprendre que cette séparation est douloureuse. En effet, la grande copine de Hillary et Aurélie Dotremont a ajouté un émoji cœur brisé qui confirme son chagrin.

Se seraient-ils séparés pour une raison abusée, une tromperie ? Un manque de sentiments ? En tout cas, pour le moment, Raphael Pépin qui était récemment à Dubaï, ne s’est pas encore exprimé à ce sujet. Connaissant sa discrétion, il pourrait rester dans le silence. Affaire à suivre.

