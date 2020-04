Cela fait maintenant plusieurs jours que Raphael Pépin figure au casting de la télé-réalité Instagram signée Aqababe et animée par Sarah Lopez. Seulement voilà, celui qui va peut-être refaire une émission de romance ne s’attendait pas à ce que l’une de ses prétendantes était en réalité… la maman d’un influenceur !

Depuis le début du confinement, Raphael Pépin multiplie les lives avec un jeune homme prénommé Mathsko qui fait le buzz. Très complice, l’ex de Tiffany s’amuse à se surnommer lui-même comme Tonton Raph. Hier soir, un direct a mis le jeune homme en folie. En effet, alors qu’il figure au casting du programme de dating inventé par Aqababe, il a appris lors d’un live avec Mathsko, Fred, le blogueur et Sarah Lopez que sa fameuse prétendante cagoulée est en réalité… la maman du jeune homme de 14 ans. D’ailleurs, il a fini par avoir un tête à tête avec elle sur Instagram où elle a annoncé qu’elle était à côté de chez lui. Depuis, le jeune homme a bloqué toute la bande, supprimé les vidéos et n’a plus donné aucun signe de vie.

Un moment qui a beaucoup fait réagir les internautes. De ce fait, beaucoup se sont inquiétés pour Raphael Pépin en tweetant: « La mère de Maathsko a débarqué en bas de chez Raphaël cagoulée pour en découdre. Je sais pas si c’est vraiment elle mais omg il a coupé le live direct ». Ou encore: « J’pense la daronne à Mathskoo c’est une flic hein, wesh comment elle a chopé l’adresse de Raphaël Pepin, j’suis mooort ! » et « waaaw gros retournement de situation dans le live de Raphaël ommggg la cagoule c’était la mère de Matheo« . Mais aussi : « Raphaël Pépin il va se faire enlever par la cagoule on va plus le revoir », Live de Jessy Matador à l’instant et un autre pote de Raph qui est déjà passer sur ses lives. Il a montrer les messages de Yasston un autre pote encore de Raph, il n’y a aucunes nouvelles de Raphaël apparemment.. c’est flippant.. fake ou pas on sait pas » et « Sérieux mais qui crois à cette histoire de Raphaël , Mathsko et sa mère cagoulé ?! C’est trop fake pour être intéressant ».

Croyez-vous en cette histoire ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que Raphael Pépin figure au casting de la télé-réalité Instagram signée Aqababe et animée par Sarah Lopez. Seulement voilà, celui qui va peut-être refaire une émission de romance ne s’attendait pas à ce que l’une de ses prétendantes était en réalité… la maman d’un influenceur !

Depuis le début du confinement, Raphael Pépin multiplie les lives avec un jeune homme prénommé Mathsko qui fait le buzz. Très complice, l’ex de Tiffany s’amuse à se surnommer lui-même comme Tonton Raph. Hier soir, un direct a mis le jeune homme en folie. En effet, alors qu’il figure au casting du programme de dating inventé par Aqababe, il a appris lors d’un live avec Mathsko, Fred, le blogueur et Sarah Lopez que sa fameuse prétendante cagoulée est en réalité… la maman du jeune homme de 14 ans. D’ailleurs, il a fini par avoir un tête à tête avec elle sur Instagram où elle a annoncé qu’elle était à côté de chez lui. Depuis, le jeune homme a bloqué toute la bande, supprimé les vidéos et n’a plus donné aucun signe de vie.

Un moment qui a beaucoup fait réagir les internautes. De ce fait, beaucoup se sont inquiétés pour Raphael Pépin en tweetant: « La mère de Maathsko a débarqué en bas de chez Raphaël cagoulée pour en découdre. Je sais pas si c’est vraiment elle mais omg il a coupé le live direct ». Ou encore: « J’pense la daronne à Mathskoo c’est une flic hein, wesh comment elle a chopé l’adresse de Raphaël Pepin, j’suis mooort ! » et « waaaw gros retournement de situation dans le live de Raphaël ommggg la cagoule c’était la mère de Matheo« . Mais aussi : « Raphaël Pépin il va se faire enlever par la cagoule on va plus le revoir », Live de Jessy Matador à l’instant et un autre pote de Raph qui est déjà passer sur ses lives. Il a montrer les messages de Yasston un autre pote encore de Raph, il n’y a aucunes nouvelles de Raphaël apparemment.. c’est flippant.. fake ou pas on sait pas » et « Sérieux mais qui crois à cette histoire de Raphaël , Mathsko et sa mère cagoulé ?! C’est trop fake pour être intéressant ».

Croyez-vous en cette histoire ?