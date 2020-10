Vous avez déjà check tous les programmes qui vous intéressaient sur Netflix ce mois-ci ? Sachez qu’il y a un nouveau projet qui risque de faire plaisir aux amateurs de rap français puisque Niska, Shay et SCH débarquent en tant que juré dans Rhythm + Flow.

L’année dernière, Shay et Niska offraient une collaboration réussie sur le morceau Liquide. Les deux rappeurs vont de nouveau se retrouver avec SCH en prime mais cela n’a rien à voir avec un rendez-vous en studio. En effet, le trio va former le jury de la version française de Rhythm + Flow : Nouvelle école sur netflix. Il s’agit d’une compétition de musique hip-hop et rap. Explications.

Vous connaissiez peut-être la version américaine où figuraient T.I. ou encore Chance The Rapper et Cardi B en tant que juges. Pour la version francophone, celui qui a été agressé par son ancien beau-frère et ses acolytes vont se rendre dans leurs villes d’origine : Paris, Bruxelles et Marseille pour dénicher de nouveaux talents.

Par la suite, on pourra découvrir des battles, des freestyles ou encore la réalisation d’un clip, l’écriture et la production d’une chanson originale. Rhythm + Flow: Nouvelle Ecole sera composée de huit épisodes mais la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée. « Pour moi, c’est le partage et la détermination. Je suis heureux de partager mon expérience et mon vécu à la future génération de rappeurs ou rappeuses, et leur montrer qu’avec détermination, tout est possible. C’est le combat de la vie : partir de rien et se battre pour réaliser son rêve« , a confié Niska.



De son côté, Shay a déclaré: « J’ai envie de voir plus de femmes rapper. J’espère qu’elles participeront en masse à Rhythm + Flow : Nouvelle École, car elles ont aussi des choses à dire ». SCH a ajouté: « Toute ma jeunesse j’ai vu des compétitions de ce type mais jamais pour notre culture. Aujourd’hui, avec Rhythm + Flow : Nouvelle École, nous avons enfin la possibilité de marquer un tournant majeur pour le rap français. »



