Il y a quelques années, Nehuda et Ricardo Pinto ont enchaîné les polémiques. Entre le prétendu abandon de leur chien, les accusations de maltraitance envers leur fille ou encore des problèmes de violences envers de jeunes fans… tout y est passé ! Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, celui qui a été moqué à cause de sa prise de poids a enfin pris la parole. STAR24 vous dit tout.

Mais que s’est-il passé ce fameux soir où le couple s’en serait pris à de jeunes femmes qui sont venues leur demander des photos ? Ricardo Pinto a profité de son interview avec Sam Zirah pour rétablir sa vérité et a raconté: « On était dans un bar en train de fêter Halloween dans un coin spécial. Il y a deux jeunes filles torchées qui arrivent et s’incrustent. Gentiment, on ne dit rien. Elles nous demandent une photo. Une fois qu’on a fait la photo, elles se mettent à snaper et à nous insulter (…) On intervient pas (…) Un ami à nous prend la relève et leur demande pourquoi elles font ça (…) Pendant ce temps, je vais chercher un vigile (…) Il ne s’est rien passé de grave (…) Elles ont voulu faire un buzz sur la Toile (…) On ne va pas se justifier à chaque fois (…) La justice fait son travail très bien ».

En ce qui concerne les deux ans de prison avec sursis et la prétendue amende de 2000 euros à Nehuda, Ricardo Pinto a ajouté: « Non rien du tout, mon casier judiciaire est vierge. Elles ont eu aucun euro et j’ai eu aucune condamnation (…) On a de faux témoignages de gens qui n’étaient pas là (…) Ce n’était que du bidon (…) Elles se sont énormément fait clasher (…) Quand cette news est sortie, on s’en fichait (…) On peut tout inventer ! ».

Au moins cela a le mérite d’être clair. Aimeriez-vous revoir le couple formé dans les Anges 8 sur vos écrans?

