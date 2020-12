Il y a quelques jours, Nehuda semait le doute concernant sa relation avec Ricardo Pinto. Toujours silencieux à ce sujet, le jeune homme a perturbé les internautes en donnant son avis sur le confinement et le Coronavirus. STAR24 vous propose de découvrir tout cela par vous-même.

Lassé d’être complexé par sa prise de poids, Ricardo Pinto a récemment pris une décision radicale à ce sujet. En effet, il a accepté de répondre à l’appel du bistouri en s’envolant vers la Tunisie pour une émission consacrée à la chirurgie esthétique. Mais aujourd’hui, le candidat de télé-réalité a intrigué ses followers pour un autre sujet. Selon lui, le confinement serait un complet.

C’est sur Instagram qu’il a fait savoir son point de vue. « Wai wai wai ! Je regarde le JT20H et je peut pas m’empêcher de me dire mais quel année 2020 de dingue ! Le ptain de Covid-19 sa été un truc de fou dans la vie de chacun de nous ! Vivement la fin de cette merde créer par l’humain pour tuer ce qui coûte chère à l’état (les plus de 65 ans, âge de la retraite …) vas-y j’arret de pensez au complot mais bon on est pas con 🤔 » a déclaré Ricardo Pinto.

Très vite, les internautes ont réagi et partagé leur avis par commentaires par rapport à son point de vue. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « Réveillée vous sérieux ! Ça servira à quoi de confiner toute la France et faire perdre des millions à l’économie ? Uniquement pour tué des papi mami ? C’est grotesque« . Ou encore: « entièrement d’accord avec toi ricardo …. politicard de mer….de .nous sommes des pions et ils mènent les jeux en espérons que l on se réveille un jour avant qu il ne soit trop tard 🤦‍♀️« . Et vous, que pensez-vous de son point de vue ?

Il y a quelques jours, Nehuda semait le doute concernant sa relation avec Ricardo Pinto. Toujours silencieux à ce sujet, le jeune homme a perturbé les internautes en donnant son avis sur le confinement et le Coronavirus. STAR24 vous propose de découvrir tout cela par vous-même.

Lassé d’être complexé par sa prise de poids, Ricardo Pinto a récemment pris une décision radicale à ce sujet. En effet, il a accepté de répondre à l’appel du bistouri en s’envolant vers la Tunisie pour une émission consacrée à la chirurgie esthétique. Mais aujourd’hui, le candidat de télé-réalité a intrigué ses followers pour un autre sujet. Selon lui, le confinement serait un complet.

C’est sur Instagram qu’il a fait savoir son point de vue. « Wai wai wai ! Je regarde le JT20H et je peut pas m’empêcher de me dire mais quel année 2020 de dingue ! Le ptain de Covid-19 sa été un truc de fou dans la vie de chacun de nous ! Vivement la fin de cette merde créer par l’humain pour tuer ce qui coûte chère à l’état (les plus de 65 ans, âge de la retraite …) vas-y j’arret de pensez au complot mais bon on est pas con 🤔 » a déclaré Ricardo Pinto.

Très vite, les internautes ont réagi et partagé leur avis par commentaires par rapport à son point de vue. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « Réveillée vous sérieux ! Ça servira à quoi de confiner toute la France et faire perdre des millions à l’économie ? Uniquement pour tué des papi mami ? C’est grotesque« . Ou encore: « entièrement d’accord avec toi ricardo …. politicard de mer….de .nous sommes des pions et ils mènent les jeux en espérons que l on se réveille un jour avant qu il ne soit trop tard 🤦‍♀️« . Et vous, que pensez-vous de son point de vue ?