Il y a quelques semaines de cela, Ricardo et Nehuda se sont de nouveau déclarés la guerre sur les réseaux sociaux après une énième rupture. Cela dit, le jeune papa semble regretter cette situation et voudrait tenter le tout pour le tout pour la reconquérir. STAR24 vous raconte tout.

Entre Ricardo et Nehuda, c’est souvent les montagnes russes même si la naissance de leur fille avait un peu calmé le jeu. Il y a quelques semaines de cela, le candidat de télé-réalité n’a pas hésité à narguer son ex avec sa nouvelle petite amie. Complètement à bout, la maman de Laia a livré sa vérité sur le comportement de son ancien compagnon. « Gros raciste qu’il est si vous saviez comment il est raciste comment il parle des arabes combien de fois je m’embrouillais avec lui à cause de ça. Mais je restais avec en m’accrochant à mon amour à ma famille en m’accrochant au peu de bon qu’il avait en lui (…) Le karma existe alors je me stoppe au moins pour ma fille. On détruit pas une femme quand elle est déjà à terre volontairement pour satisfaire son égo de pervers narcissique (…) Ricardo est un pervers narcissique (…) J’ai été folle mais plus jamais (…) Je n’en peux plus ». Avant de conclure: « La fin d’une histoire est révélatrice. La nôtre de fin m’a révélé que notre histoire de cinq ans n’était que mensonge tu peux pas être sans pitié comme ça avec une femme que tu as aimé (…) J’étais enceinte, il m’a menacé avec une arme à bout portant, j’étais en larmes (…) Je n’ai plus eu la confiance ni en la police ni en personne et j’ai continué à m’accrocher à lui (…) Il m’a ouvert le crâne à coup de poings, j’ai eu deux points de suture (…) Je suis triste et anéantie » a-t-elle déclaré.

Ricardo tente le tout pour le tout pour récupérer Nehuda

Seulement voilà, Ricardo a Nehuda dans la peau. Dans une série de storys où il a été acheté des fleurs, il s’est livré sur ses sentiments à son égard. « Can you love me again ? (…) Je ne devrais peut être pas mais elle me manque vraiment ! Enormément ! Beaucoup trop. Vous y croyez à la seconde chance ? Je t’aimais je t’aime et je t’aimerais toute ma vie ! Viens on donne une seconde chance à notre famille ? (…) Vous pensez que je suis encore dans son cœur ? » a-t-il confié. Pour le moment, la principale concernée n’a pas encore réagi.

