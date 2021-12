Rihanna enceinte de son premier enfant ? Les fans en sont persuadés

Cela fait maintenant plusieurs mois que Rihanna a trouvé chaussure à son pied puisqu’elle file le parfait amour aux côtés du rappeur A$AP Rocky. Mais les deux tourtereaux vont-ils devenir parents dans les mois à venir ? STAR24 vous explique pourquoi la Toile ne parle que de cela !

L’époque où les fans espéraient un retour de flammes entre Chris Brown et Rihanna semble fort lointaine. Il faut dire que les deux chanteurs ont chacun refait leur vie avec quelqu’un d’autre et cela semble très bien se passer. Du côté de celle qui est devenue milliardaire est comblée par A$AP Rocky. Une nouvelle qui met un peu du baume au cœur des fans qui n’en peuvent plus d’attendre son retour dans les bacs promis depuis des années désormais. Mais aujourd’hui, c’est de sa vie privée que l’on va une nouvelle fois parler.

Rihanna serait-elle enceinte de son premier enfant ? Tout serait parti de son apparition publique lors de la remise du titre d’héroïne nationale de la Barbade par la Première ministre Mia Amor Mottley. Vêtue d’une magnifique robe orange satinée, les fans sont persuadés que la chanteuse a laissé entrevoir un léger babybump bien qu’elle n’ait rien dit à ce sujet.

🤔 Am I late… is RiRi #pregnant as I’m sure I can see a blooming bump!

Beautiful and Glowing @rihanna if you are. Congratulations on ur #nationalhero honour 👏 #barbadosrepublic #barbadosindependence pic.twitter.com/M05C71mIXi

— Anikka Forbes (@anikkaforbes) November 30, 2021