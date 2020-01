En ce début d’année, Rihanna et Hassan Jameel ont mis un terme à leur relation après presque trois ans d’amour. Mais la chanteuse pourrait avoir déjà quelqu’un d’autre dans sa vie que vous connaissez déjà puisqu’il s’agit de son ex et rappeur A$AP Rocky. STAR24 vous raconte tout.

Mais pourquoi Hassan Jameel et Rihanna ont rompu ? Une source proche a confié à Hollywood Life: « Rihanna et Hassan s’aiment vraiment mais il avait des difficultés avec l’image de Rihanna à cause de la pression sur lui pour avoir une relation plus traditionnelle et réservée. Il le ressentait de la part de sa famille qui pense que Rihanna est incroyablement belle mais ils voulaient aussi qu’elle soit plus docile, réservée et sage (…) La séparation n’est pas quelque chose que l’un ou l’autre voulait vraiment. Cependant, leur relation devenait difficile ».

L’informateur a ensuite ajouté: « Rihanna ne peut pas changer son look à cause de sa carrière qui requiert une certaine image. Elle restera toujours égale à elle-même ». Cependant celle qui n’est pas prête à arrêter sa carrière musicale a déjà quelqu’un en tête apparemment. Et cette personne n’est autre que A$AP Rocky !

« Ils ont partagé une suite dans un hôtel pendant leur voyage à New York. (…) Cependant, Rihanna hésite à mettre une étiquette sur cette relation car c’est si peu de temps après Hassan. Ils apprécient vraiment la compagnie de chacun et prennent les choses en douceur car ce n’est encore que le début. C’est vraiment cool entre eux et elle ne se demande pas s’il y a un avenir avec Rocky. C’est une fille fraîchement célibataire qui s’amuse », a raconté un proche de Rihanna.

Serait-ce le signe d’un éventuel retour de flammes entre les deux stars ? En tout cas, Rihanna et A$AP Rocky n’ont pas encore pris la parole à ce sujet là.

En ce début d’année, Rihanna et Hassan Jameel ont mis un terme à leur relation après presque trois ans d’amour. Mais la chanteuse pourrait avoir déjà quelqu’un d’autre dans sa vie que vous connaissez déjà puisqu’il s’agit de son ex et rappeur A$AP Rocky. STAR24 vous raconte tout.

Mais pourquoi Hassan Jameel et Rihanna ont rompu ? Une source proche a confié à Hollywood Life: « Rihanna et Hassan s’aiment vraiment mais il avait des difficultés avec l’image de Rihanna à cause de la pression sur lui pour avoir une relation plus traditionnelle et réservée. Il le ressentait de la part de sa famille qui pense que Rihanna est incroyablement belle mais ils voulaient aussi qu’elle soit plus docile, réservée et sage (…) La séparation n’est pas quelque chose que l’un ou l’autre voulait vraiment. Cependant, leur relation devenait difficile ».

L’informateur a ensuite ajouté: « Rihanna ne peut pas changer son look à cause de sa carrière qui requiert une certaine image. Elle restera toujours égale à elle-même ». Cependant celle qui n’est pas prête à arrêter sa carrière musicale a déjà quelqu’un en tête apparemment. Et cette personne n’est autre que A$AP Rocky !

« Ils ont partagé une suite dans un hôtel pendant leur voyage à New York. (…) Cependant, Rihanna hésite à mettre une étiquette sur cette relation car c’est si peu de temps après Hassan. Ils apprécient vraiment la compagnie de chacun et prennent les choses en douceur car ce n’est encore que le début. C’est vraiment cool entre eux et elle ne se demande pas s’il y a un avenir avec Rocky. C’est une fille fraîchement célibataire qui s’amuse », a raconté un proche de Rihanna.

Serait-ce le signe d’un éventuel retour de flammes entre les deux stars ? En tout cas, Rihanna et A$AP Rocky n’ont pas encore pris la parole à ce sujet là.