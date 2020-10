Il y a quelques jours, nous vous dévoilions les sorties cinéma de la semaine. Comme chaque vendredi, place au rap et ses nouveautés. Une fois encore, vos artistes préférés ont su quoi faire pour occuper vos oreilles ce weekend. STAR24 vous dit tout.

Comment bien commencer sa nouvelle playlist ? Pourquoi pas avec G.O.A.T signé Rohff. A l’instar de Ninho, l’ennemi juré de Booba s’est essayé à la Drill et c’est plutôt réussi.

Mais ce n’est pas tout, Kalash Criminel et Damso se sont associés pour But en Or pendant que Booba et Green Montana avouent avoir tout gâché. Quant à Sofiane, il se la joue American Airlines avec SCH. Pour les fans de Tayc qui a récemment fait polémique, il a su nous faire danser et vibrer en parlant d’amour avec Leto.



Enfin, Lartiste révèle être Traumatisé avec Chily pendant que Guizmo a lâche J’fais du rap, 4KEUS ont collaboré avec Hornet La Frappe pour Sportback et Noname évoquent leur Train de vie avec Key Largo. Quelques jours après l’étrange vidéo de l’accident de Roms et Gambi, ils ont mis fin au suspens avec Dada.

Mais ce ne sont pas les seuls morceaux disponibles. Thabiti a rendu hommage à Maeva Ghennam pendant que 100 Blaze et 4Keuss sont plus branchés Ganja. Bigor continue de Charbonner, Koffi Lossa est en mode Toc toc toc et Larsé débarque avec Uno.

En ce qui concerne les projets disponibles, le tant attendu R.I.P.R.O vol. 4 de Lacrim est disponible. De plus, Timal est de retour avec Trop calienté et Smeels avec Very Bad Drip. Volts Face et Hayce Lemsi sont revenus en mode Les Frères Lumières pour le projet A des années lumières 2. Quant à Furax Barbarossa est là avec Cha O Ha, Mini & Noma tout simplement avec M&N. Quant à Afro S nous offre DLO et Edge, Interlude 1.9… Pas mal tout ça !

Quel est votre morceau/projet préféré de la semaine ?

