Roméo Elvis est au milieu d’un gros scandale depuis le témoignage d’une jeune femme l’accusant d’agression sexuelle. Quelques heures après le début de la polémique, le grand frère d’Angèle a décidé de briser le silence en prenant la parole sur Instagram…

Quelques jours après Moha La Squale, c’est un autre rappeur qui a été accusé d’agression sexuelle : Roméo Elvis. Dans les screens rapportés par la victime, on peut voir que l’artiste regrette et confirme tout puisque l’on a pu lire des mots tels que: « Je veux encore une fois m’excuser pour ce qui s’est passé c’était vraiment n’importe quoi. J’ai vraiment aucune explication, excuse j’étais juste une merde sur le coup. Et j’ai pris plusieurs semaines à essayer d’oublier ce geste stupide. Je veux juste encore une fois m’excuser pour ça. Et passer à autre chose définitivement j’ai vraiment honte et j’ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc vraiment (…) Je ne sais pas quoi te dire à part que j’ai vraiment honte et que c’est pas moi ça me ressemble pas j’étais dans un mauvais moment j’ai agis comme j’agis pas rien que d’y penser j’ai honte. Et je suis extrêmement embarrassé et peiné pour toi sincèrement je ne sais pas quoi te dire d’autre__ (…) Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s’était passé. J’ai décidé de tout dire à Léna et de te laisser le choix d’en parler en public ».

Face à l’agitation provoquée par cette polémique sur la Toile, Roméo Elvis a décidé d’assumer ses actes et a déclaré sur Instagram: « Les réseaux s’enflammes, et oui : j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivis dès que j’ai compris. Je regrette sincèrement ce gete et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé mais je le pense ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d’exemple à ne pas suivre ».

