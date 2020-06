Ruby Nikara et ses publications passent rarement inaperçues. Récemment, l’ancienne rappeuse devenue influenceuse a de nouveau agacé les internautes à cause de ses propos concernant la sodomie. Le motif ? L’âge de ses internautes. STAR24 vous raconte tout.

Décidément, Ruby Nikara ne reste jamais dans l’ombre bien longtemps. Il y a quelques heures, celle qui a failli provoquer une rupture entre Vlad Otlean et Emma Cakecup a ainsi lâché dans sa story: « Aujourd’hui, je voudrais vous parler des filles qui se font prendre par derrière. Je ne comprends pas à quelle heure, on peut aimer se faire prendre par derrière. Pourquoi vous faites ça ? On a des schneks c’est déjà pas mal. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ? (…) Je ne comprends pas, je ne comprendrais jamais où est le plaisir de faire ça (…) Moi je ne pourrais, déjà parce que ça doit faire mal. Et quand bien même c’est dégueulasse ».

Mais c’était sans compter sur la réaction des internautes. Ainsi, la Toile a écrit des messages au sujet de celle qui s’est clashée avec Mélanight tels que : « elle fais pitier en plus elle s’embrouille avec tout le monde elle dégoute ». Ou encore: « Elle a un grain cette fille elle a été finie a l’urine c’est pas possible » et « Heureusement que j’interdis mon petit frère de 14 ans à avoir un téléphone. Impossible ». Mais aussi: « Elle a pas honte ? Mais elle est pas finie ? », « @magaliberdah c’est honteux 😡😡😡 » et « putain insupportable cette Gonzesse ! ».

Pour le moment, la principale concernée n’a pas encore réagi. On peut comprendre la colère de certains internautes. Et pour cause, il est vrai que Ruby Nikara est plutôt sans filtres lorsqu’elle s’exprime sur les réseaux sociaux. Récemment, un Youtubeur l’a accusé d’avoir tenté de poignarder son ancien petit ami. Cela dit, elle n’a jamais répondu aux révélations de ce dernier.

Ruby Nikara et ses publications passent rarement inaperçues. Récemment, l’ancienne rappeuse devenue influenceuse a de nouveau agacé les internautes à cause de ses propos concernant la sodomie. Le motif ? L’âge de ses internautes. STAR24 vous raconte tout.

Décidément, Ruby Nikara ne reste jamais dans l’ombre bien longtemps. Il y a quelques heures, celle qui a failli provoquer une rupture entre Vlad Otlean et Emma Cakecup a ainsi lâché dans sa story: « Aujourd’hui, je voudrais vous parler des filles qui se font prendre par derrière. Je ne comprends pas à quelle heure, on peut aimer se faire prendre par derrière. Pourquoi vous faites ça ? On a des schneks c’est déjà pas mal. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ? (…) Je ne comprends pas, je ne comprendrais jamais où est le plaisir de faire ça (…) Moi je ne pourrais, déjà parce que ça doit faire mal. Et quand bien même c’est dégueulasse ».

Mais c’était sans compter sur la réaction des internautes. Ainsi, la Toile a écrit des messages au sujet de celle qui s’est clashée avec Mélanight tels que : « elle fais pitier en plus elle s’embrouille avec tout le monde elle dégoute ». Ou encore: « Elle a un grain cette fille elle a été finie a l’urine c’est pas possible » et « Heureusement que j’interdis mon petit frère de 14 ans à avoir un téléphone. Impossible ». Mais aussi: « Elle a pas honte ? Mais elle est pas finie ? », « @magaliberdah c’est honteux 😡😡😡 » et « putain insupportable cette Gonzesse ! ».

Pour le moment, la principale concernée n’a pas encore réagi. On peut comprendre la colère de certains internautes. Et pour cause, il est vrai que Ruby Nikara est plutôt sans filtres lorsqu’elle s’exprime sur les réseaux sociaux. Récemment, un Youtubeur l’a accusé d’avoir tenté de poignarder son ancien petit ami. Cela dit, elle n’a jamais répondu aux révélations de ce dernier.