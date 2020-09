Dans quelques jours, Rym et Vincent Queijo vont enfin pouvoir découvrir leur petite fille. En attendant, la jeune femme a décidé de se livrer sur les dernières difficultés rencontrées lors de sa grossesse. STAR24 vous raconte tout.

La grossesse de Rym n’aura pas été de tout repos. Mais cela n’a pas empêché la jeune femme d’ouvrir les portes de son quotidien avec Vincent Queijo pour Mamans et célèbres. Récemment, son chéri a même évoqué leur envie de vivre ailleurs après la naissance de leur fille. « On souhaite partir mais on ne sait pas quand est-ce qu’on peut le faire parce qu’on attend de savoir comment notre fille va, si on arrive à bien gérer (…). Notre souhait ça aurait été de déménager dans le meilleur des cas, à l’étranger, au Portugal dans un premier temps et peut-être après un peu l’Espagne pour voir quel pays nous convient le mieux. (…) Mais on ne peut pas partir comme ça, il faut qu’on voie comment ça se passe avec le bébé, comment on gère en tant que parents (…). Je pense qu’il faut faire au moins six mois avec notre bébé pour ensuite prendre notre décision. On aimerait un espace plus large, à Lisbonne. (…) On ne se donne pas de date et le jour où Rym et moi, on se regardera et on se dira : ‘Écoute, on gère, on peut partir’, là, on partira » a confié le BFF de Raphael Pépin.

En attendant l’accouchement, Rym s’est confiée sans filtres sur les dernières difficultés rencontrées sous son dernier post Instagram où l’on a pu lire: « TIC TAC …⏳⌛️. Hâte de t’avoir avec nous princesa ✨. Les filles j’ai qu’une envie c’est de dormir 😴 surtout après chaque repas , comme je vous ai dit plusieurs fois j’essaye de diviser mes repas et de faire attention à ce que je mange même si je me fais plaisir avec du chocolat 🍫 🤭 ».

Allez courage et patience Rym !

