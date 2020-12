Cela fait maintenant plus de trois mois que Maria Valentina fait le bonheur de ses parents Vincent Queijo et Rym. Plus sexy que jamais, la jeune maman a enflammé la Toile avec son dernier cliché et a même donné des idées à son chéri. STAR24 vous donne tous les détails.

Juste après son accouchement, Rym s’était livrée avec beaucoup d’émotions sur la naissance de sa fille. « Je suis trop émue parce que je n’ai jamais aimé quelqu’un comme ça. C’est juste magnifique. L’avoir tout le temps avec moi, c’est la plus belle chose que Dieu m’a donné vraiment… Je l’aime trop ma petite fille (…) Ce matin elle a pris son premier bain. Elle a pleuré, du coup j’ai pleuré aussi parce que ça m’a fait quelque chose… Je ne sais pas, je n’arrive pas à expliquer et je ferais tout pour elle, vraiment. C’est magnifique d’être mère. C’est une émotion que je n’ai jamais ressentie et je donnerais ma vie pour elle, tout pour elle, c’est incroyable et je ne sais même pas pourquoi je pleure… Mais je suis trop heureuse (…) Ma vie a vraiment changé. Elle a déjà changé depuis un an, depuis que j’ai rencontré Vincent, mais je l’aime tellement (…) C’est pour moi la meilleure réussite de ma vie » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Mais aujourd’hui c’est son look de femme fatale qui a enflammé les internautes. Plus que fier de sa petite femme, Vincent Queijo n’a pas hésité à le faire comprendre à Rym dans un commentaire où l’on a pu lire: « On va faire un petit frère à Maria Valentina« .

En même temps, on peut comprendre que Vincent Queijo soit sous le charme : Rym est magnifique. En tout cas, elle est rayonnante et on adore. Que pensez-vous du nouveau look de la maman de la petite Maria Valentina ?

Cela fait maintenant plus de trois mois que Maria Valentina fait le bonheur de ses parents Vincent Queijo et Rym. Plus sexy que jamais, la jeune maman a enflammé la Toile avec son dernier cliché et a même donné des idées à son chéri. STAR24 vous donne tous les détails.

Juste après son accouchement, Rym s’était livrée avec beaucoup d’émotions sur la naissance de sa fille. « Je suis trop émue parce que je n’ai jamais aimé quelqu’un comme ça. C’est juste magnifique. L’avoir tout le temps avec moi, c’est la plus belle chose que Dieu m’a donné vraiment… Je l’aime trop ma petite fille (…) Ce matin elle a pris son premier bain. Elle a pleuré, du coup j’ai pleuré aussi parce que ça m’a fait quelque chose… Je ne sais pas, je n’arrive pas à expliquer et je ferais tout pour elle, vraiment. C’est magnifique d’être mère. C’est une émotion que je n’ai jamais ressentie et je donnerais ma vie pour elle, tout pour elle, c’est incroyable et je ne sais même pas pourquoi je pleure… Mais je suis trop heureuse (…) Ma vie a vraiment changé. Elle a déjà changé depuis un an, depuis que j’ai rencontré Vincent, mais je l’aime tellement (…) C’est pour moi la meilleure réussite de ma vie » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Mais aujourd’hui c’est son look de femme fatale qui a enflammé les internautes. Plus que fier de sa petite femme, Vincent Queijo n’a pas hésité à le faire comprendre à Rym dans un commentaire où l’on a pu lire: « On va faire un petit frère à Maria Valentina« .

En même temps, on peut comprendre que Vincent Queijo soit sous le charme : Rym est magnifique. En tout cas, elle est rayonnante et on adore. Que pensez-vous du nouveau look de la maman de la petite Maria Valentina ?