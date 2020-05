Vincent Queijo et Rym ont connu un véritable coup de foudre lors du tournage de « La Villa des cœurs brisés 5″. Dans quelques mois, ils vont réaliser le rêve de leur vie dont ils parlaient déjà au Mexique : ils vont devenir parents. En attendant, la future maman continue de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Notamment concernant son accouchement.

Alors que Mélanie Dedigama peut accoucher à tout moment, Coralie Porrovecchio et Charlène Le Mer ont enfin pu accueillir leur petit bébé. Du côté de Rym et Vincent Queijo, il va falloir attendre encore quelques mois. D’ailleurs, la jeune femme connaît parfois quelques coups de mou comme elle l’a partagé avec ses followers récemment. « Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux, j’arrive plus à profiter de la grossesse, même si j’ai très mal au gencives car les hormones de grossesse peuvent provoquer le gonflement et l’inflammation des gencives mais j’ai pus bien m’informer et c’est aussi grâce à vous car vous m’avez envoyer beaucoup de message en m’expliquant la cause !! Sinon après 300-400 selfies j’ai pu sélectionner quelques unes 🤭.Et voilà mes AMOURS ❤️ . ¿qui a le même problème que moi ou la eu pédant la grossesse ? » a-t-elle confié.

Mais aujourd’hui, le moral va beaucoup mieux même si la jeune femme a été clashée par Booba et que son chéri a été obligé de monter au créneau. Depuis quelques jours, des rumeurs disent qu’elle serait enceinte d’une petite fille à cause d’une gaffe. Mais Rym n’a toujours rien confirmé sur la Toile. En revanche, une chose est sûre : elle connaît la date de son accouchement. Et celui-ci est normalement prévu pour le mois d’Octobre. Ce qui lui laisse tout l’été pour savourer sa grossesse et de ses derniers instants à deux avec Vincent Queijo.

Par ailleurs, elle fait partie des candidates qui ont regretté leur chirurgie esthétique.

