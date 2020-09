Il y a quelques jours, Rym est devenue maman pour la première fois. En effet, elle et Vincent Queijo ont pu serrer leur fille dans leurs bras. Folle de joie, la jeune femme a donné de ses nouvelles sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

Rym est sur un petit nuage depuis la naissance de sa fille. Quelques jours après son accouchement, la candidate de Mamans et célèbres s’est livrée sans filtre sur Snapchat. Ainsi, elle a lâché: « Je suis trop émue parce que je n’ai jamais aimé quelqu’un comme ça. C’est juste magnifique. L’avoir tout le temps avec moi, c’est la plus belle chose que Dieu m’a donné vraiment… Je l’aime trop ma petite fille (…) Ce matin elle a pris son premier bain. Elle a pleuré, du coup j’ai pleuré aussi parce que ça m’a fait quelque chose… Je ne sais pas, je n’arrive pas à expliquer et je ferais tout pour elle, vraiment. C’est magnifique d’être mère. C’est une émotion que je n’ai jamais ressentie et je donnerais ma vie pour elle, tout pour elle, c’est incroyable et je ne sais même pas pourquoi je pleure… Mais je suis trop heureuse (…) Ma vie a vraiment changé. Elle a déjà changé depuis un an, depuis que j’ai rencontré Vincent, mais je l’aime tellement (…) C’est pour moi la meilleure réussite de ma vie ».

Mais Rym ne s’est pas arrêtée là. La jeune femme en a profité pour dévoiler le prénom de sa fille: Maria-Valentina. « MARIA-VALENTINA ✨. Nos deux cœur réuni dans un seul être 🤍 Je vis les plus beaux moments de ma vie, ma plus belle expérience, ma plus belle réussite c’est toi ma fille, tu as fait de moi la femme la plus heureuse et comblée er merci à toi @vincentqueijo d’avoir étais là pour nous tu es l’homme de ma vie ! Je vous aime ✨ » a-t-elle expliqué.

Bienvenue à leur bébé !

