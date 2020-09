Tic tac ! Alors que l’arrivée de leur bébé était prévue pour début octobre, les choses pourraient ne pas se passer comme annoncé pour Vincent Queijo et Rym. En effet, les deux tourtereaux sont actuellement aux urgences et leur fille pourrait bientôt pointer le bout de son petit nez. Ambiance

Il y a quelques jours, Vincent Queijo et Rym faisaient leur retour sur les écrans dans Mamans et célèbres. Une suite logique pour la jeune femme comme elle nous l’avait confié dans une interview.

En ce qui concerne leur avenir, le futur papa a même avoué qu’ils seraient prêts à quitter la France… mais pas tout de suite ! « C’est vrai que la solution pour tout vous dire ça aurait été de déménager sauf qu’on ne veut pas déménager en France (…) On souhaite partir mais on ne sait pas quand est-ce qu’on peut le faire parce qu’on attend de savoir comment notre fille va, si on arrive à bien gérer (…). Notre souhait ça aurait été de déménager dans le meilleur des cas, à l’étranger, au Portugal dans un premier temps et peut-être après un peu l’Espagne pour voir quel pays nous convient le mieux. (…) Mais on ne peut pas partir comme ça, il faut qu’on voie comment ça se passe avec le bébé, comment on gère en tant que parents (…). Je pense qu’il faut faire au moins six mois avec notre bébé pour ensuite prendre notre décision. On aimerait un espace plus large, à Lisbonne. (…) On ne se donne pas de date et le jour où Rym et moi, on se regardera et on se dira : ‘Écoute, on gère, on peut partir’, là, on partira » a-t-il expliqué.

Alors qu’elle comptait les jours avant de pouvoir rencontrer sa fille, il semblerait que ce jour arrive plus tôt que prévu pour Rym et son fiancé. En effet, les amoureux sont actuellement à la maternité car la jeune femme a perdu les eaux. L’accouchement serait donc imminent. Affaire à suivre donc !

