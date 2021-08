Décidément, Vincent Queijo et Rym vivent un véritable conte de fées. Un an après leur coup de foudre est arrivée leur fille puis leur mariage. Et maintenant, les deux tourtereaux vont accueillir leur deuxième enfant dans les mois à venir. STAR24 vous raconte tout !

Dans quelques jours, Maria-Valentina soufflera sa première bougie. Comblés par la naissance de leur fille, les internautes ont rapidement demandé à Rym et Vincent Queijo s’ils comptaient agrandir la famille. La jeune femme avait plus ou moins sous-entendu que oui lors de l’anniversaire de son chéri avec la déclaration d’amour suivante: « Joyeux anniversaire mi Amor 🤍. Tu me rends tellement heureuse, merci d’être comment tu es avec moi, on partage tout ensemble, tu as changé ma vie et tu m’as donné le plus beau des cadeaux notre fille, et la seule chose que je demande c’est d’agrandir notre famille✨. tu es et tu serais pour toujours l’homme de ma vie. Un jour toi et moi pied nu dans une île 🏝avec nos enfants ⭐️. Te amo por siempre 🤍 ». C’est désormais chose faite.

Rym et Vincent Queijo attendent leur deuxième enfant !

Quelques semaines après avoir partagé leur mariage de rêve, Vincent Queijo et Rym ont annoncé qu’ils allaient de nouveau être parents dans les prochains mois à venir. Sous une photo de famille où la jolie maman tient l’échographie, elle a écrit le message suivant: « Heureuse de vous annoncer l’arrivée de notre deuxième merveille !! 🤍. Je vais enfin pouvoir me livrer à vous et partager tous les moments à venir ✨ #lafamillesagrandit« . De son côté, Vincent Queijo a aussi pris la parole et a confié : « Un deuxième cadeau du ciel 🙏🏻 La famille s’agrandit 🤍 #FamiliaQueijo« .

Une heureuse nouvelle qui a été applaudie par leurs amis de télé-réalité mais également par leurs followers. Toutes nos félicitations à la petite famille !