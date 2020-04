Après plus d’un an de séparation, Sabrina et Zaven ont décidé de se redonner une chance juste avant le confinement. D’ailleurs, ils se sont installés ensemble. A cette occasion, ils ont décidé de se livrer comme jamais au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

Mais que s’est-il passé pour que Sabrina et Zaven se remettent ensemble malgré les violentes révélations de la belle brune ? C’est la question que tout le monde se pose. « On s’est séparés. Après ça, on a chacun fait notre vie. Les mois sont passés (…) Zaven a voulu me voir (…) J’ai craqué (…) On est allés au restaurant (…) Il m’a sorti le grand jeu (…) On arrivait pas à tourner la page (…) On s’est re-laissé une chance (…) On s’aime tellement que quand on s’embrouillait ça nous faisait mal au cœur (…) On s’est rendu compte que l’on était fait l’un pour l’autre (…) Le temps fait les choses », ont-ils révélé à Sam Zirah.

Alors que des rumeurs disaient que Sabrina aurait eu une relation avec Paga, elle a décidé de mettre fin à tout cela. Avant son explication, Zaven a avoué qu’il l’espionnait avec des faux comptes et comment il a réagi en apprenant la nouvelle: « Ça m’a fait mal (…) Quand j’ai vu ça, je lui ai écris – Il m’a insulté de tous les noms. Il a fréquenté plein de filles (…) Dans l’article, ils avaient un peu abusé. Je lui ai posé pas mal de questions. J’étais remonté. ». Du coup, la brune pulpeuse a mis fin au suspens et a révélé: « On est pas sorti ensemble. On a partagé une soirée ensemble, on est allé à un concert ensemble (…) J’étais célibataire donc on pouvait raconter ce que l’on veut. Il y a une attirance, je pense (…) Je voulais vraiment l’oublier quitte à me remettre en couple (…) Il m’a fallu du temps ».

Par ailleurs, Sabrina a nié avoir passé une nuit d’amour avec Gauthier El Himer. Au moins c’est clair !

Après plus d’un an de séparation, Sabrina et Zaven ont décidé de se redonner une chance juste avant le confinement. D’ailleurs, ils se sont installés ensemble. A cette occasion, ils ont décidé de se livrer comme jamais au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

Mais que s’est-il passé pour que Sabrina et Zaven se remettent ensemble malgré les violentes révélations de la belle brune ? C’est la question que tout le monde se pose. « On s’est séparés. Après ça, on a chacun fait notre vie. Les mois sont passés (…) Zaven a voulu me voir (…) J’ai craqué (…) On est allés au restaurant (…) Il m’a sorti le grand jeu (…) On arrivait pas à tourner la page (…) On s’est re-laissé une chance (…) On s’aime tellement que quand on s’embrouillait ça nous faisait mal au cœur (…) On s’est rendu compte que l’on était fait l’un pour l’autre (…) Le temps fait les choses », ont-ils révélé à Sam Zirah.

Alors que des rumeurs disaient que Sabrina aurait eu une relation avec Paga, elle a décidé de mettre fin à tout cela. Avant son explication, Zaven a avoué qu’il l’espionnait avec des faux comptes et comment il a réagi en apprenant la nouvelle: « Ça m’a fait mal (…) Quand j’ai vu ça, je lui ai écris – Il m’a insulté de tous les noms. Il a fréquenté plein de filles (…) Dans l’article, ils avaient un peu abusé. Je lui ai posé pas mal de questions. J’étais remonté. ». Du coup, la brune pulpeuse a mis fin au suspens et a révélé: « On est pas sorti ensemble. On a partagé une soirée ensemble, on est allé à un concert ensemble (…) J’étais célibataire donc on pouvait raconter ce que l’on veut. Il y a une attirance, je pense (…) Je voulais vraiment l’oublier quitte à me remettre en couple (…) Il m’a fallu du temps ».

Par ailleurs, Sabrina a nié avoir passé une nuit d’amour avec Gauthier El Himer. Au moins c’est clair !